Κλόντια Σίφερ: Ξανά στην Ελλάδα η 56χρονη καλλονή – Οι φωτογραφίες με μπικίνι στα 56 της που κόβουν την ανάσα

Η Κλόντια Σίφερ επέλεξε γι άλλο ένα Καλοκαίρι την Ελλάδα προκειμένου να περάσει τις διακοπές της, μοιράζοντας με τους ακολούθους της στιγμιότυπα από την απόδρασή της στη χώρα μας. Το παγκοσμίου μοντέλο δημοσίευσε φωτογραφίες από τις ξέγνοιαστες στιγμές την τον Αύγουστο, με εικόνες με άρωμα Καλοκαιριού στα ελληνικά νερά.

Αν και η Κλόντια Σίφερ δεν αποκάλυψε σε ποιο μέρος της χώρας βρέθηκε, σε αρκετά από τα στιγμιότυπα ποζάρει πάνω σε σκάφος, έχοντας ως φόντο το χαρακτηριστικό γαλάζιο των ελληνικών θαλασσών. Στις φωτογραφίες, η 56χρονη εμφανίζεται με λευκό φλοράλ μπικίνι, καπέλο και γυαλιά ηλίου, αποκαλύπτοντας γι άλλη μια φορά τις εντυπωσιακές αναλογίες της.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία χρόνια η Κλόντια Σίφερ επισκέπτεται συχνά τη χώρα μας, ενώ πέρυσι είχε γιορτάσει εδώ τα γενέθλιά της. Τον Σεπτέμβριο του 2024 είχε βρεθεί επίσης στη Μεσσηνία και την Κορώνη, έχοντας μοιραστεί τότε με το κοινό της φωτογραφίες από την περιοχή.