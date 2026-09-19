Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη;
Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Κλόντια Σίφερ: Ξανά στην Ελλάδα η 56χρονη καλλονή – Οι φωτογραφίες με μπικίνι στα 56 της που κόβουν την ανάσα

Αποκάλυψε γι άλλη μια φορά τις εντυπωσιακές αναλογίες της

Κλόντια Σίφερ: Ξανά στην Ελλάδα η 56χρονη καλλονή – Οι φωτογραφίες με μπικίνι στα 56 της που κόβουν την ανάσα
DEBATER NEWSROOM

Η Κλόντια Σίφερ επέλεξε γι άλλο ένα Καλοκαίρι την Ελλάδα προκειμένου να περάσει τις διακοπές της, μοιράζοντας με τους ακολούθους της στιγμιότυπα από την απόδρασή της στη χώρα μας. Το παγκοσμίου μοντέλο δημοσίευσε φωτογραφίες από τις ξέγνοιαστες στιγμές την τον Αύγουστο, με εικόνες με άρωμα Καλοκαιριού στα ελληνικά νερά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και η Κλόντια Σίφερ δεν αποκάλυψε σε ποιο μέρος της χώρας βρέθηκε, σε αρκετά από τα στιγμιότυπα ποζάρει πάνω σε σκάφος, έχοντας ως φόντο το χαρακτηριστικό γαλάζιο των ελληνικών θαλασσών. Στις φωτογραφίες, η 56χρονη εμφανίζεται με λευκό φλοράλ μπικίνι, καπέλο και γυαλιά ηλίου, αποκαλύπτοντας γι άλλη μια φορά τις εντυπωσιακές αναλογίες της.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία χρόνια η Κλόντια Σίφερ επισκέπτεται συχνά τη χώρα μας, ενώ πέρυσι είχε γιορτάσει εδώ τα γενέθλιά της. Τον Σεπτέμβριο του 2024 είχε βρεθεί επίσης στη Μεσσηνία και την Κορώνη, έχοντας μοιραστεί τότε με το κοινό της φωτογραφίες από την περιοχή.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Προστασία των ανηλίκων από καπνό και νικοτίνη: Από την ενημέρωση στην πρόληψη
ΕΛΛΑΔΑ

Προστασία των ανηλίκων από καπνό και νικοτίνη: Από την ενημέρωση στην πρόληψη

Η πρωτοβουλία της BAT Hellas εξελίσσεται από την ενημέρωση και την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, με σταθερό στόχο την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης.