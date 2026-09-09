Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή

Πέθανε από ανακοπή ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του DEBATER.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης παρελήφθη από ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, έχοντας υποστεί ανακοπή, και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ελπίς».

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Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες υπέστη την ανακοπή.

Η είδηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η πορεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1972 στη Νίκαια και άρχισε την επαγγελματική του πορεία στο τραγούδι στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Η πρώτη του εμφάνιση σε νυχτερινό κέντρο πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα το καλοκαίρι του 1992, ενώ έναν χρόνο αργότερα κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, με τίτλο «Μεσάνυχτα και κάτι».

Στα χρόνια που ακολούθησαν καθιερώθηκε ως μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες παρουσίες του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Η χαρακτηριστική φωνή, η ιδιαίτερη σκηνική παρουσία και οι τολμηρές καλλιτεχνικές επιλογές του αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της δημόσιας εικόνας του.

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Κατά τη διάρκεια μιας πορείας που ξεπέρασε τις τρεις δεκαετίες, κυκλοφόρησε πολυάριθμα άλμπουμ και τραγούδια που γνώρισαν μεγάλη απήχηση, ενώ συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς και καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής.

Τραγούδια όπως τα «Παιδί της νύχτας», «Μου λείπεις», «Σάββατο» και «Το Gucci φόρεμα» συνδέθηκαν με διαφορετικές περιόδους της καριέρας του και παρέμειναν ιδιαίτερα δημοφιλή στο κοινό.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατάφερε να συνδυάσει το λαϊκό τραγούδι με σύγχρονα pop και χορευτικά στοιχεία, διατηρώντας μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα και συνεχή παρουσία στη δισκογραφία και στις νυχτερινές πίστες.