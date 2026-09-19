Υπόθεση Μαζωνάκη: Ποιος είναι ο «Νάσος ο μπογιατζής» που έγινε υπνοθεραπευτής στην Κηφισιά

Από τα πινέλα στην υπνοθεραπεία και από την Κέρκυρα στην Κηφισιά. Η διαδρομή του Νάσου Κομιανού βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της δημοσιότητας, μετά την εμπλοκή του ονόματός του στην έρευνα γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ίδιος συστήνεται εδώ και χρόνια ως υπνοθεραπευτής και αναδρομέας θεραπευτής, διατηρώντας επαγγελματικό χώρο στην Κηφισιά.

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Πριν από αυτή την επαγγελματική πορεία, ωστόσο, άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι τον γνώριζαν στην Κέρκυρα δίνουν μια αρκετά διαφορετική εικόνα για τα προηγούμενα χρόνια της ζωής του.

«Είναι ο Νάσος ο μπογιατζής»

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδόθηκαν σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ, κάποιοι παλιοί γνωστοί του στην Κέρκυρα τον θυμούνται ως «Νάσο τον μπογιατζή».

«Είναι ο Νάσος ο μπογιατζής. Όλα τα χρόνια», αναφέρει χαρακτηριστικά μία από τις μαρτυρίες.

Άλλοι άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι γνώριζαν την προηγούμενη επαγγελματική δραστηριότητά του παρουσιάζουν μια διαφορετική εκδοχή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, ο Νάσος Κομιανός είχε διατηρήσει κατάστημα με ρούχα σε κεντρικό σημείο της Κέρκυρας, ενώ στη συνέχεια φέρεται να ασχολήθηκε και με τη φωτογραφία.

Οι παραπάνω αναφορές αποτελούν μαρτυρίες τρίτων για το παρελθόν του και όχι στοιχεία που προκύπτουν από επίσημο βιογραφικό του.

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Σήμερα παρουσιάζεται ως υπνοθεραπευτής

Η σημερινή επαγγελματική του δραστηριότητα είναι σαφέστερα καταγεγραμμένη.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του ο Νάσος Κομιανός παρουσιάζεται ως επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στην υπνοθεραπεία και την αποκαλούμενη «αναδρομική θεραπεία», ενώ ως επαγγελματική του διεύθυνση αναγράφεται η Εμμ. Μπενάκη 6 στην Κηφισιά.

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Στην ιστοσελίδα του παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες που συνδέει με φοβίες, στρες και ψυχοσωματικές διαταραχές, ενώ έχει συγγράψει και βιβλία γύρω από ζητήματα που σχετίζονται με την υπνοθεραπεία και τη μετενσάρκωση.

Πώς συνδέθηκε με την υπόθεση Μαζωνάκη

Το όνομα του Νάσου Κομιανού ήρθε στο προσκήνιο μετά τις αποκαλύψεις γύρω από τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

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Όπως έχει ήδη γράψει το DEBATER, ο ίδιος μετέβη αυτοβούλως στην Ευελπίδων, δηλώνοντας ότι επιθυμούσε να συνεισφέρει στην έρευνα με όσα γνωρίζει.

Ο Κομιανός έχει επιβεβαιώσει ότι είχε επαγγελματική συνεργασία με την κατηγορούμενη γιατρό, υποστηρίζοντας ότι εκείνη τού παρέπεμπε ανθρώπους που ενδιαφέρονταν για συνεδρίες ύπνωσης.

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Ο ίδιος έχει δηλώσει δημοσίως ότι δεν είναι γιατρός, ενώ έχει επιβεβαιώσει ότι ήταν εκείνος που έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η συνεργασία με τη γιατρό και το ραντεβού με τον Μαζωνάκη

Ο υπνοθεραπευτής έχει αναφέρει ότι γνώριζε τη γιατρό εδώ και πολλά χρόνια και ότι μεταξύ τους υπήρχε επαγγελματική συνεργασία.

Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είχε προγραμματιστεί συνάντησή του με τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά τη διαδικασία στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο τραγουδιστής επρόκειτο μετά το ιατρείο της Καρνεάδου να μεταβεί στην Κηφισιά.

Μάλιστα, ο οδηγός ταξί που είχε μεταφέρει τον Μαζωνάκη στο Κολωνάκι έχει καταθέσει ότι ο τραγουδιστής τού είχε ζητήσει να τον περιμένει, καθώς στη συνέχεια επρόκειτο να μεταβούν στην Κηφισιά για περίπου δύο ώρες.

Σεμινάρια στο ιατρείο του Κολωνακίου

Ακόμη ένα στοιχείο που εξετάζεται αφορά την επαγγελματική σχέση του υπνοθεραπευτή με τη γιατρό.

Ο Νάσος Κομιανός είχε διαφημίσει στο παρελθόν σεμινάριο σχετικό με τον ύπνο και τα όνειρα, το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σε χώρο του Κολωνακίου που συνδέεται με τους δύο γιατρούς της υπόθεσης.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι για σεμινάρια υπνοθεραπείας υπήρχε κόστος συμμετοχής που μπορούσε να φτάσει τα 350 ευρώ.

Η επαγγελματική αυτή σχέση αποτελεί ένα από τα στοιχεία που έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον γύρω από τον ρόλο του υπνοθεραπευτή και τις επαφές που είχε πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα δώσει στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές όσα στοιχεία γνωρίζει για την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής, από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει ότι του έχει αποδοθεί ποινική ευθύνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.