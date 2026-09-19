Πάρνηθα: Αποπροσανατολίστηκαν 24χρονος και 19χρονη σε πεζοπορία – Επιχείρηση της Πυροσβεστικής (Βίντεο)

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής στην Πάρνηθα για τον εντοπισμό ενός 24χρονου και μιας 19χρονης, οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας το βράδυ του Σαββάτου (19/9).

Οι δύο νεαροί ζήτησαν βοήθεια μέσω του 112, με τις Αρχές να προχωρούν στον άμεσο γεωεντοπισμό τους και να κινητοποιούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

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Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:15.

Τέσσερις πυροσβέστες στην επιχείρηση

Μετά την κλήση στο 112 και τον γεωεντοπισμό των δύο πεζοπόρων, κινητοποιήθηκαν τέσσερις πυροσβέστες με ένα όχημα από τον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 24χρονο και τη 19χρονη και στη συνέχεια να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία το βράδυ της 19ης Σεπτεμβρίου.

Από την ενημέρωση της Πυροσβεστικής δεν προκύπτει τραυματισμός των δύο νεαρών.

Βίντεο από την επιχείρηση στην Πάρνηθα

Το Πυροσβεστικό Σώμα έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση προσέγγισης και παροχής βοήθειας στους δύο πεζοπόρους στην Πάρνηθα.

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Στα πλάνα καταγράφεται μέρος της επιχείρησης των πυροσβεστών που κινητοποιήθηκαν για να προσεγγίσουν τους δύο νεαρούς και να τους οδηγήσουν σε ασφαλές σημείο.