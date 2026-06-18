Ο Βαγγέλης Μαρινάκης συμπλήρωσε 16 χρόνια στο “τιμόνι” του Ολυμπιακού – “Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε”

Δεκαέξι χρόνια συμπληρώνονται από την στιγμή που ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανέλαβε τον Ολυμπιακό σε μία πορεία που έχει συνδυαστεί με δεκάδες τρόπαια.

Σε ανάρτηση του, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε έναν απολογισμό για τα 16 χρόνια παρουσίας του και μία ελπιδοφόρα αναφορά για το μέλλον.

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Η ανάρτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη

«2010-2026:

16 χρόνια κρατάμε ψηλά τη σημαία του Ολυμπιακού, με πίστη, όνειρα και θριάμβους.

Γράφουμε μαζί με τον υπέροχο κόσμο μας χρυσές σελίδες στην ιστορία του ΘΡΥΛΟΥ του παγκόσμιου αθλητισμού, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ταξιδεύοντας τα ελληνικά χρώματα σε όλο τον κόσμο.

Είδαμε την Ποδοσφαιρική Ομάδα να κατακτά Ευρωπαϊκό τίτλο φτάνοντας σε ένα όνειρο τρελό που υπήρχε σε κάθε Ολυμπιακό και ελληνικό σπίτι για έναν αιώνα!

Την ίδια χρονιά είδαμε το νέο αίμα του Συλλόγου, την Ομάδα των νέων να κατακτά το Champions League των Νέων (Youth League).

11 Πρωταθλήματα, 5 Κύπελλα, 1 σούπερ καπ, απόλυτη κυριαρχία στην Ελλάδα! Συνεχίζουμε για υψηλότερες κορυφές.

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Ένα όραμα ένας στόχος: Παντοδύναμος Ενιαίος Ευρωπαίος Ολυμπιακός με αμέτρητους τίτλους σε όλα τα σπορ σε Ελλάδα και Ευρώπη!

Ονειρευτήκαμε για τον Ερασιτέχνη, έναν πολυαθλητικό Σύλλογο στην κορυφή της Ευρώπης και το κάναμε πράξη!

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Από το 2010 μέχρι σήμερα, ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ άλλαξε τον Παγκόσμιο Αθλητισμό φτάνοντας σε 143 τίτλους (σε σύνολο 227 στην Ιστορία μας) από τους οποίους οι 11 Ευρωπαϊκοί (σε σύνολο 15 στην Ιστορία μας) στα βασικά Ολυμπιακά ομαδικά σπορ!

Την ίδια περίοδο ο Ερασιτέχνης ΟΣΦΠ γιόρτασε περισσότερους από 120 τίτλους σε ατομικό επίπεδο ενώ θαυμάσαμε τους αθλητές και τις αθλήτριές μας να θριαμβεύουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις εγχώριες και διεθνείς.

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Ζούμε όλοι μαζί οι Ολυμπιακοί σε μια εποχή θριάμβων στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο, στο χάντμπολ και σε όλα τα σπορ, προχωράμε ενωμένοι, μια γροθιά στο μέλλον.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ! ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!».