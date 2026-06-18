Grammy 2027: Πέντε νέες κατηγορίες και σαρωτικές αλλαγές στους κανόνες των βραβείων

Η τελετή απονομής των Grammy 2027 αναμένεται να έχει αρκετές διαφορές σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, τόσο όσον αφορά τους κανόνες όσο και την επιλεξιμότητα. Οι διοργανωτές της ετήσιας τελετής απονομής βραβείων, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη βραδιά στη μουσική, ελπίζουν ότι οι αλλαγές θα αντικατοπτρίζουν το «εύρος της σημερινής μουσικής βιομηχανίας και τα πολλά είδη, τις τέχνες και τους δημιουργούς που τη διαμορφώνουν».

Μεταξύ των νέων κατηγοριών είναι και εκείνη του Καλύτερου Λάτιν Τραγουδιού – η οποία εισάγεται αφότου ο Πορτορικανός ποπ σταρ Bad Bunny έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που βραβεύτηκε για το Άλμπουμ της Χρονιάς για ισπανόφωνο δίσκο στην τελετή απονομής των βραβείων του 2026.

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Επίσης, καθιερώνεται βραβείο για την Καλύτερη Ερμηνεία Ασιατικής Ποπ Μουσικής, αφού το τραγούδι Golden από την επιτυχημένη ταινία του Netflix KPop Demon Hunters έγινε το πρώτο K-Pop που κέρδισε Grammy στην τελετή φέτος.

Άλλες νέες κατηγορίες που εισάγονται είναι Καλύτερης R&B Συνεργασίας ή Ερμηνείας Ντουέτου/Συγκροτήματος, Καλύτερης Φωνητική Ερμηνείας Παραδοσιακής Ποπ και Καλύτερου Παραδοσιακού Φολκ Άλμπουμ.

Μετά τις προσθήκες, το βραβείο Καλύτερου Άλμπουμ Φολκ Μουσικής θα αφορά πλέον στη σύγχρονη φολκ μουσική, ενώ η υπάρχουσα κατηγορία R&B έχει μετονομαστεί ώστε να επικεντρώνεται στις σόλο ερμηνείες.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας τροποποιήθηκαν για να παρέχουν ευελιξία σε ανερχόμενους καλλιτέχνες και πλέον ένας ερμηνευτής μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα στην κατηγορία Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη τέσσερις φορές από τρεις που ίσχυε μέχρι τώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ