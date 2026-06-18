MAD VMA 2026: Ο Akylas συναντήθηκε με τη νικήτρια της Eurovision στα backstage και έκαναν TikTok (βίντεο)

Μία απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα χαριτωμένη συνάντηση είχαν στα backstage των MAD VMA 2026 ο Akylas και η φετινή νικήτρια της Eurovision Dara.

Οι δύο καλλιτέχνες, που φαίνεται πως έχουν αναπτύξει μια ξεχωριστή φιλία, βρέθηκαν ξανά μετά τον μεγάλο μουσικό διαγωνισμό και αποφάσισαν να αναβιώσουν μια viral στιγμή από το παρελθόν.

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Συγκεκριμένα, γύρισαν μαζί ένα TikTok χρησιμοποιώντας το soundtrack από τα κινούμενα σχέδια Emily, το ίδιο trend που είχαν κάνει και πριν τη Eurovision, όταν ακόμη κανείς από τους δύο δεν γνώριζε ποια θα ήταν η τελική του θέση στον διαγωνισμό.

Στο βίντεο που ανέβασε ο Akylas έγραψε για τη Dara “η δίδυμη αδερφή μου από τα Βαλκάνια” και προκάλεσε ενθουσιασμό στους fans, οι οποίοι θυμήθηκαν την πρώτη εκείνη ανάρτηση και σχολίασαν τη διαδρομή που ακολούθησαν και οι δύο μέχρι σήμερα.

Η συνάντηση στα MVMA 2026 απέδειξε πως, πέρα από τον ανταγωνισμό και τις μεγάλες σκηνές, οι δυνατές μουσικές φιλίες παραμένουν και συνεχίζουν να δημιουργούν όμορφες στιγμές — αυτή τη φορά μπροστά στην κάμερα του TikTok.