Daveigh Chase: Σοκ στο Χόλιγουντ – Πέθανε η ηθοποιός που έπαιξε την Σαμάρα στο “The Ring” σε ηλικία 35 ετών

Σε σοκ βρίσκεται ο κόσμος του Χόλιγουντ μετά την είδηση του θανάτου της ηθοποιού Daveigh Chase σε ηλικία μόλις 35 ετών.

Όπως μετέδωσε το TMZ, ο σύντροφος της Ρόι Ερνάντεζ, έκανε γνωστό πως η ηθοποιός κατέληξε την Τρίτη από μηνιγγίτιδα και λοίμωξη του αίματος, η οποία προκάλεσε σηψαιμικές επιπλοκές και οδήγησε σε πολυοργανική ανεπάρκεια. Κατά τις ίδιες πηγές, είχε προηγουμένως νοσηλευτεί σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες λόγω σοβαρού υποσιτισμού.

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Η Daveigh Chase έγινε γνωστή κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 2000 με τον εμβληματικό ρόλο της Ταμάρα στην ταινία τρόμου “The Ring”, ενώ είχε συμμετοχή σε ακόμη έναν εμβληματικό ρόλο ως η φωνή της «Λίλο» στην επιτυχημένη ταινία της Disney «Lilo & Stitch» (2002).

Επίσης, είχε χαρίσει την φωνή στην αγγλική μεταγλώττιση της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Spirited Away», ενώ στον κινηματογράφο έγινε ευρύτερα γνωστή για τον ρόλο της ως Σαμάρα Μόργκαν, ερμηνεία που της χάρισε βραβείο MTV.

Από το 2006 συμμετείχε στη δημοφιλή σειρά του HBO «Big Love, όπου υποδύθηκε τη Ρόντα Βόλμερ για 32 επεισόδια, ενώ είχε εμφανιστεί και σε γνωστές παραγωγές όπως «Donnie Darko», «Beethoven’s 5th», «Sabrina, the Teenage Witch».