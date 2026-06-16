Έλενα Τσαγκρινού: «Είμαστε μαζί 3 μήνες με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα – Είναι αληθινό αυτό που συμβαίνει»

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Έλενα Τσαγκρινού στον Γιώργο Λιάγκα και μεταξύ άλλων μίλησε για τον χωρισμό της με τον πρώην σύντροφό της και το νέο κεφάλαιο της ζωής της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

«Ήταν συνειδητή επιλογή μου να αποτραβηχτώ κάποια στιγμή λόγω της μητρότητας, για να είμαι στο μωρό. Να περάσουμε πολύ χρόνο μαζί, πέρασα πολύ χρόνο μαζί του. Ήταν αυτός ο πρώτος χρόνος με τον μπέμπη, ξέρεις, που είναι λίγο δύσκολο. Τώρα ο Ηρακλής είναι σχεδόν 2 ετών.

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Ήθελα πολύ να κάνω παιδί. Δεν το έχω μετανιώσει σε καμία περίπτωση. Εννοείται το παιδάκι μου πάνω απ’ όλα, και νομίζω ότι έκανα πάρα πολύ καλά, γιατί έχω όλο τον δρόμο μπροστά μου και τη διάθεση, με τη δυναμική μου, να πατήσω τα πόδια μου στη δουλειά», ανέφερε η τραγουδίστρια για το διάστημα που απείχε από τα καλλιτεχνικά δρώμενα.

«Είναι φανταστικός μπαμπάς. Δεν έχω κανένα παράπονο, ευτυχώς. Έχουμε μία σχέση πολύ υγιή. Δεν θέλουμε το παιδί να εισπράττει το οτιδήποτε τοξικό. Τα έχουμε βρει πάρα πολύ καλά, οπότε δεν υπάρχει κάτι αρνητικό μεταξύ μας», τόνισε αναφορικά με τον πρώην σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της, Dj Stephan.

«Έχουμε συνεπιμέλεια. Είμαστε πάντα σε επικοινωνία και το παιδί μάς βλέπει και τους δύο, όπως πρέπει. Πιστεύω πως με στηρίζει και πάντα θέλει το καλύτερο για μένα. Όπως κι εγώ για εκείνον. Χαίρομαι να τον δω με μία νέα σύντροφο, να προχωρήσει τη ζωή του, να κάνει ό,τι θέλει. Είναι υγιές αυτό», εξήγησε.

Στη συνέχεια η αγαπημένη τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη γνωριμία και τον έρωτά της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

«Ήταν να γίνει αυτή η γνωριμία. Τον ρώτησα αν με γνώριζε πριν, φυσικά με ήξερε. Κι εγώ τον ήξερα τον Λάμπρο, φυσικά. Εγώ είχα μία αδυναμία στον παππού, προφανώς… Έχω μία τεράστια αδυναμία στην ιστορία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά παραπάνω ο Λάμπρος, τον γνωρίζετε πιστεύω πολύ καλά.

Είναι απίστευτος άνθρωπος. Έχω συγκλονιστεί με τον άνθρωπό μου, δεν έχω λόγια. Είμαστε μαζί περίπου ένα τρίμηνο. Ήμουν μισό χρόνο ελεύθερη ήδη», εξομολογήθηκε.

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«Είναι αληθινό όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με τη δουλειά του καθενός και με την εικόνα του», συμπλήρωσε.

Ήταν gentleman. Προσέχει την κοπέλα του, θέλει να την έχει βασίλισσα. Και με θαυμάζει. Όπως και εγώ τον θαυμάζω, γιατί χρειάζεσαι δίπλα σου ανθρώπους να σε ανεβάζουν ψυχολογικά», υπογράμμισε η Έλενα Τσαγκρινού για τα στοιχεία που θαυμάζει στον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

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Η on air παρέμβαση του Λάμπρου Κωνσταντάρα

Στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας ετοίμασε μία έκπληξη στην Έλενα Τσαγκρινού, αφού κάλεσε με face time τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, που έκανε ζωντανή παρέμβαση στην εκπομπή.

«Λάμπρο, είσαι στον αέρα! Μην πεις καμιά βλακεία! Τι κάνεις ρε Λάμπρο; Εδώ έχω το κορίτσι σου, της κάνω συνέντευξη. Ρε τι της έχεις κάνει κι είναι τόσο ερωτευμένη μαζί σου;», είπε στην αρχή της κουβέντας τους ο Γιώργος Λιάγκας.

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«Είναι πολύ καλό παιδί, αυτό είναι το βασικό. Είναι χρυσό παιδί. Εκτιμώ το πόσο αγαπάει την οικογένειά της και πόσο δουλεύει η ίδια για να αποκτήσει ξανά στη δουλειά της αυτό που της αξίζει. Δύο κορυφαίες τραγουδίστριες του χώρου – δεν θα πω ποιες – μόλις μάθανε για μας, μου στείλανε μήνυμα για το τι καλό παιδί είναι. Όλοι αυτό μου λένε κι αυτό στις μέρες μας έχει μεγάλη σημασία, δεν το βρίσκεις εύκολα», σημείωσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για την Έλενα Τσαγκρινού.