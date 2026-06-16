Ο Αλέξης Τσίπρας παγιώνεται ως δεύτερος πόλος;

Σταθερά στη δεύτερη θέση συνεχίζουν να εμφανίζουν οι δημοσκοπήσεις το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ΕΛ.Α.Σ., ο οποίος διατηρεί ισχυρό προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η δημοσκοπική παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στη θέση της “αξιωματικής αντιπολίτευσης”, έχοντας ρίξει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην τρίτη-τέταρτη θέση, έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για το αν πλέον έχει παγιωθεί αυτή η θέση ή αν μπορεί να ανατραπεί τους επόμενους μήνες έως τις εκλογές.

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Στην τελευταία δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας, αυτή της εταιρείας Alco για τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, που εμφανίζει την ΕΛ.Α.Σ. δεύτερη και μάλιστα με μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία.

Από τη μία είναι αυτοί που εκτιμούν ότι πράγματι ο Αλέξης Τσίπρας έχει “κλειδώσει” τη δεύτερη θέση και υποστηρίζουν πως η διαφορά που καταγράφεται στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα για την αντιπολίτευση.

Από την άλλη, πολλοί θεωρούν ότι το πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό και πως τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικό, καθώς οι πολιτικές εξελίξεις μπορεί να ανατρέψουν την κατάσταση και ο δρόμος προς τις κάλπες φαίνεται ακόμα μακρύς.

Πάντως, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας 15/6 σε ανοιχτή συνάντηση με πολίτες στη Νίκαια, ο κ. Τσίπρας μεταξύ άλλων ανέφερε πως “η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού. Όποτε κι αν στηθούν αυτές οι κάλπες”.

Το DEBATER για μια ακόμα φορά ζητά τη γνώμη σας: Πιστεύτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει “κλειδώσει” τη δεύτερη θέση ή η εικόνα αυτή μπορεί να ανατραπεί;