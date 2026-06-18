Κατασβέστηκε η φωτιά στο Κορωπί κοντά στην Σχολή Ευελπίδων

Σε συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από φωτιά που ξέσπασε στο Κορωπί το μεσημέρι της Πέμπτης (18/6).

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, η φωτιά έκαιγε ξερή βλάστηση στην οδό Λαμπτρών κοντά στην Σχολή Ευελπίδων. Μετά από την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε λίγο μετά τις 2 και μισή το μεσημέρι

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Για την κατάσβεση της επιχείρησαν 8 οχήματα και 18 πυροσβέστες.