Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Χαίρομαι για την σχέση του Λάμπρου με την Έλενα – Βλέπω τον όμορφο ενθουσιασμό τους και τους ζηλεύω»

Στις τηλεοπτικές κάμερες μίλησε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο τηλεοπτικό του μέλλον αλλά και στον έρωτα του φίλου του Λάμπρου Κωνσταντάρα με την Έλενα Τσαγκρινού.

«Έχω την τύχη να μην φαίνεται ότι είμαι 46 ετών. Έχω και έναν φόβο όμως, ότι θα ξυπνήσει ο Θεός και θα πει “ωχ, τον είχαμε ξεχάσει αυτόν”», σχολίασε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

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«Το καλοκαίρι θα πάω με τους κολλητούς μου στο Κουφονήσι, το έχουμε παράδοση και πάμε κάθε χρόνο. Θα πάω και με τον Θέμη και τον Λάμπρο σε μια συναυλία», αποκάλυψε ο παρουσιαστής αναφορικά με τον προγραμματισμό του για το καλοκαίρι.

«Όσον αφορά τα τηλεοπτικά δεν θα κάνω καμία άλλη δήλωση. Ό,τι είναι να γίνει θα το ανακοινώσουν τα κανάλια. Και να ήξερα λοιπόν, δεν θα έλεγα», σχολίασε για το τηλεοπτικό του μέλλον.

Κλείνοντας δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον έρωτα του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Έλενας Τσαγκρινού. «Τους χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέπω αυτόν τον όμορφο ενθουσιασμό και δεν σου κρύβω ότι τους ζηλεύω. Λάμπουν τα μάτια τους όταν έχει ο ένας τον άλλον δίπλα του. Και εμένα μου λείπει πολύ η συντροφικότητα», δήλωσε.