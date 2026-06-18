Ρόμπερτ Θέρμαν: Πέθανε ο πατέρας της Ούμα Θέρμαν και κορυφαίος μελετητής του θιβετιανού βουδισμού

Ο Ρόμπερτ Θέρμαν, πατέρας της γνωστής ηθοποιού Ούμα Θέρμαν, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 84 ετών με την είδηση του θανάτου του να σκορπίζει θλίψη. Ήταν διακεκριμένος μελετητής του βουδισμού, ενώ υπήρξε στενός συνεργάτης του Δαλάι Λάμα. Ο θάνατος του και καθηγητή, έχει βυθίσει σε πένθος τον καλλιτεχνικό – κι όχι μόνο – κόσμο.

Την τελευταία του πνοή άφησε στο Γούντστοκ της Νέας Υόρκης, ενώ η δυσάρεστη είδηση γνωστοποιήθηκε από το Tibet House. Αφιέρωσε όλη την ζωή του στον θιβετιανό βουδισμό καθώς πίστευε ότι η φιλοσοφία του θα μπορούσε να δώσει πολλές και ουσιαστικές και γεμάτες νόημα απαντήσεις στον σύγχρονο άνθρωπο.

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Για περισσότερα από τριάντα χρόνια δίδαξε στο Columbia University και σταδιακά έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες πνευματικές φυσιογνωμίες στην Αμερική. Μάλιστα, τόσο οι New York Times όσο και το περιοδικό TIME στο παρελθόν τον ένταξε ως τον σημαντικότερο Αμερικανό γνώστη του Θιβετιανού Βουδισμού και στους 25 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στις ΗΠΑ.

Η Ούμα Θέρμαν είχε μιλήσει πολλές φορές με λόγια αγάπης και θαυμασμού για τον Ρόμπερτ Θέρμαν. Η ηθοποιός είχε παραδεχτεί ότι στη ζωή της άσκησε βαθιά επιρροή, χαρακτηρίζοντάς τον μεταξύ άλλων ως έναν άνθρωπο με πνευματική διαύγεια και συνεχόμενο πάθος για γνώση.