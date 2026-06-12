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Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η τρυφερή φωτογραφία της Έλενας Τσαγκρινού στον καναπέ του σπιτιού του

Το ζευγάρι δεν κρύβει τον έρωτα του

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η τρυφερή φωτογραφία της Έλενας Τσαγκρινού στον καναπέ του σπιτιού του
DEBATER NEWSROOM

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Έλενα Τσαγκρινού δεν κρύβουν πλέον τον έρωτα τους.

Ο δημοσιογράφος, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram , φαίνεται να δημοσίευσε ένα τρυφερό στιγμιότυπο, στο οποίο φαίνεται η Έλενα Τσαγκρινού να χαλαρώνει στον καναπέ, ενώ δίπλα της βρίσκεται η γάτα του Λάμπρου Κωνσταντάρα.

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Φωτογραφία

Το τελευταίο διάστημα η σχέση του ζευγαριού έχει απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας, όπου και οι δύο δείχνουν ότι διανύουν μία όμορφη περίοδο στην προσωπική τους ζωή.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Έλενα Τσαγκρινού πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση, με το ζευγάρι να πηγαίνει στη μεγάλη συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας.

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