Κρανίδι: Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 4 μηνών με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις – Τραυματίστηκε σε τροχαίο

Ένα τεσσάρων μηνών βρέφος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στο Κρανίδι.

Αρχικά το αγοράκι διακομίσθηκε από το Κρανίδι στο Θριάσιο νοσοκομείο, όμως κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου χειρουργήθηκε και βρίσκεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

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Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το αυτοκίνητο το οδηγούσε η 23χρονη μητέρα του βρέφους, όταν για άγνωστους λόγους μέχρι στιγμής εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε περίφραξη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά το παιδί.