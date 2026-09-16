Άρης Μουγκοπέτρος: Υποβάλλεται στην 8η εγχείρηση – «Θέλω να πιστεύω πως είναι η τελευταία μου μάχη»

Μία ακόμη δύσκολη δοκιμασία καλείται να αντιμετωπίσει ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος ετοιμάζεται να υποβληθεί για όγδοη φορά σε χειρουργική επέμβαση.

Ο γνωστός μουσικός αποκάλυψε τη νέα εξέλιξη μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτό θα είναι το τελευταίο χειρουργείο στη μακρά διαδρομή αποκατάστασής του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου έστειλε για ακόμη μία φορά ένα μήνυμα πίστης, δύναμης και αισιοδοξίας στους ανθρώπους που τον ακολουθούν.

«Θέλω να πιστεύω πως αυτή είναι η τελευταία μου μάχη»

Λίγο πριν περάσει ξανά την πόρτα του χειρουργείου, ο Άρης Μουγκοπέτρος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.

«Όγδοο και τελευταίο χειρουργείο! Με πίστη, δύναμη και ελπίδα θέλω να πιστεύω πως αυτή είναι η τελευταία μου μάχη», έγραψε στην ανάρτησή του.

Το μήνυμά του προκάλεσε συγκίνηση, με τους διαδικτυακούς του φίλους να του στέλνουν ευχές για καλή επιτυχία και ταχεία ανάρρωση.

Ο σοβαρός τραυματισμός το Πάσχα του 2025

Η περιπέτεια για τον γνωστό μουσικό άρχισε το Πάσχα του 2025, όταν μία κροτίδα εξερράγη στο χέρι του κατά τη διάρκεια γλεντιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τραυματισμός ήταν εξαιρετικά σοβαρός και είχε ως αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν δύο δάχτυλά του. Έκτοτε, ο Άρης Μουγκοπέτρος έχει υποβληθεί σε διαδοχικές επεμβάσεις και ακολουθεί μια μακρά και απαιτητική διαδικασία αποκατάστασης.

Μέσα από τις αναρτήσεις του έχει μιλήσει επανειλημμένα για τη δύσκολη μάχη που δίνει, διατηρώντας την ελπίδα ότι θα καταφέρει να αφήσει πίσω του αυτή την επώδυνη περίοδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα επέμβαση αποτελεί ακόμη έναν κρίσιμο σταθμό στην προσπάθειά του, με τον ίδιο να εύχεται ότι αυτή θα είναι και η τελευταία φορά που θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργείο.