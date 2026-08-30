Άρης Μουγκοπέτρος: «Ήταν λάθος μου, είχα πιει δύο ποτάκια παραπάνω» – Αύριο η δίκη του

«Ήταν ένα λάθος μου, είχα πιει δύο ποτάκια παραπάνω», δήλωσε ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στο κέντρο της Αθήνας.

Ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου οδηγήθηκε την Κυριακή στην Εισαγγελία, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ σε βαθμό πλημμελήματος.

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Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος και παραπέμφθηκε να δικαστεί τη Δευτέρα, μετά τις 12:00 το μεσημέρι, ενώπιον του Αυτόφωρου Δικαστηρίου.

Επέστρεφε από πανηγύρι στη Ροδίτσα Λαμίας

Λίγες ώρες πριν από τη σύλληψή του, ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε εμφανιστεί σε πανηγύρι στη Ροδίτσα Λαμίας.

Ο μουσικός ανέβηκε στη σκηνή περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα και έπαιξε κλαρίνο για περίπου μισή ώρα, ενώ αποχώρησε γύρω στις 04:30 για να επιστρέψει στην Αθήνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:00 το πρωί στην οδό Μακρυγιάννη, όταν αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητό του να κινείται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, με αυξημένη ταχύτητα.

Οι αστυνομικοί τού έκαναν σήμα να σταματήσει και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ο προβλεπόμενος έλεγχος.

Οι δύο μετρήσεις του αλκοτέστ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πρώτη μέτρηση του αλκοτέστ έδειξε 0,71 mg/l εκπνεόμενου αέρα, ενώ η δεύτερη κατέγραψε 0,63 mg/l.

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Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τους οδηγούς είναι 0,25 mg/l εκπνεόμενου αέρα. Κατόπιν των αποτελεσμάτων, ο μουσικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Παράλληλα με την ποινική διαδικασία, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.375 ευρώ, ενώ αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησής του για 250 ημέρες.