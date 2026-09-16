Τομ Κρουζ: “Δουλεύω σκληρά και οι άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί μου το ξέρουν”

Ο Τομ Κρουζ είναι ο «πρωταγωνιστής» του νέου τεύχους του GQ, παραχωρώντας μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Μεταξύ άλλων ο παγκοσμίου φήμης ηθοποιός μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται, τις υψηλές απαιτήσεις που έχει από τον εαυτό του και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται.

Με αφορμή τη νέα του ταινία «Digger», ο Τομ Κρουζ φωτογραφήθηκε για το περιοδικό και μίλησε ανοιχτά για τη φήμη που τον ακολουθεί εδώ και χρόνια, σύμφωνα με την οποία είναι ιδιαίτερα έντονος και απαιτητικός στα κινηματογραφικά γυρίσματα. Ο ηθοποιός όχι μόνο δεν προσπάθησε να διαψεύσει αυτή την εικόνα, αλλά αντίθετα, παραδέχτηκε πως δουλεύει σκληρά, έχει υψηλές προσδοκίες και φροντίζει να τις κάνει ξεκάθαρες στους συνεργάτες του από την αρχή.

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“Δουλεύω σκληρά, και οι άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί μου το ξέρουν. Έχω υψηλές προσδοκίες και είμαι ειλικρινής γι’ αυτό”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τομ Κρουζ.

Παράλληλα, μιλώντας για τη συνεργασία του με άλλους ηθοποιούς και συντελεστές, ο Τομ Κρουζ τόνισε πως δεν φοβάται να εκτεθεί ή ακόμη και να φανεί αστείος κατά τη διάρκεια μιας ερμηνείας, καθώς για εκείνον προτεραιότητα έχει να δημιουργηθεί από κοινού η σωστή εμπειρία και να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος προσέγγισης κάθε σκηνής.