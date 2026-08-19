Άρης Μουγκοπέτρος: «Τον τραυματισμό μου τον έχω αφήσει πίσω – Ευχαριστώ τον Θεό για όσα έχω ζήσει μέχρι στιγμής»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος το πρωί της Τετάρτης (19/8) παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή “Πρωινή Ενημέρωση”. Μεταξύ άλλων ο μουσικός αναφέρθηκε στην αγάπη που λαμβάνει από τον κόσμο, ειδικότερα έπειτα από τον ακρωτηριασμό των δύο δαχτύλων του χεριού του.

“Μόνο χαμόγελο! Εννοείται, από εδώ και πέρα μόνο χαμόγελο. Έχω αφήσει τον τραυματισμό μου πάρα πολύ πίσω, λες και δεν έχει γίνει τίποτα. Έτσι είναι για μένα αυτή τη στιγμή. Επειδή δυσκολίες τυχαίνουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, το θέμα είναι να μην τα παρατάμε. Και αν δεν τα παρατάμε, θα έρθει η στιγμή να πάρουμε αυτό που πρέπει να πάρουμε”, ανέφερε αρχικά ο Άρης Μουγκοπέτρος.

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Ενώ στη συνέχεια ο Άρης Μουγκοπέτρος είπε: “Η αγάπη του κόσμου όλο αυτό το διάστημα είναι για μένα κάτι που δεν το φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Όταν βγαίνεις έξω και σε παίρνει αγκαλιά ένας παππούς και κλαίει για τον πόνο σου, αυτό είναι κάτι μοναδικό. Κι ευχαριστώ τον Θεό που με έχει κάνει να ζήσω αυτά που έχω ζήσει μέχρι στιγμής”.