Ιουλία Καλλιμάνη: Συγκίνησε στη Νίκαια με την αφιέρωσή της στον Γιώργο Μαζωνάκη

Η Ιουλία Καλλιμάνη συγκίνησε το κοινό στη μεγάλη συναυλία που έδωσε το βράδυ της Τρίτης (15/9) στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, ολοκληρώνοντας την καλοκαιρινή της περιοδεία με μια ιδιαίτερα φορτισμένη βραδιά.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και από τα πρώτα λεπτά θέλησε να αφιερώσει τη συναυλία στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγες μόλις ημέρες μετά τον θάνατό του. «Γιώργο, αυτή η συναυλία είναι αφιερωμένη σε εσένα», είπε η Ιουλία Καλλιμάνη εμφανώς συγκινημένη με δάκρυα στα μάτια.

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Στη συνέχεια, η Ιουλία Καλλιμάνη συμπεριέλαβε στο πρόγραμμά της γνωστές επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη. Ανάμεσά τους ήταν και οι «Ώρες Μικρές», με το κοινό να τραγουδά μαζί της και να δημιουργεί μια ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα στο Κατράκειο. Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν ένα μικρό κορίτσι άφησε ένα λευκό περιστέρι να πετάξει στον ουρανό, σε μια συμβολική κίνηση που φόρτισε ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα.