Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε νεογέννητο κοριτσάκι λίγη ώρα μετά τη γέννησή του

Βαρύ πένθος βιώνει μία οικογένεια στην Πάτρα, καθώς ένα νεογέννητο κοριτσάκι πέθανε λίγη ώρα μετά τη γέννησή του.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το βρέφος γεννήθηκε πρόωρα το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

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Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας

Ιατρικές πηγές αναφέρουν ότι το κοριτσάκι παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα υγείας ήδη από τη στιγμή που ήρθε στον κόσμο.

Οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως να καταφέρουν να αποτρέψουν την τραγική κατάληξη.

Το νεογνό κατέληξε λίγη ώρα μετά τη γέννησή του, βυθίζοντας την οικογένειά του στο πένθος.

Η είδηση του θανάτου του βρέφους έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία. Περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα στο DEBATER.