Σίσσυ Χρηστίδου: Απόδραση στο εξωτερικό πριν από την πρεμιέρα του «Χαμογέλα και πάλι»

Η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε μια σύντομη απόδραση στη Βαρκελώνη, λίγες ημέρες πριν επιστρέψει στις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις και την πρεμιέρα του «Χαμογέλα και πάλι!» στο MEGA. Η παρουσιάστρια γενικότερα αγαπά πολύ να κάνει ταξίδια τόσο εντός όσο κι εκτός Ελλάδος και έτσι και τώρα εκμεταλλεύτηκε το μικρό διάλειμμα πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Μάλιστα, η ίδια μοιράστηκε μέσα από τα social media φωτογραφίες και στιγμιότυπα από το ταξίδι της, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μερικές από τις όμορφες εικόνες που συνάντησε. Δίπλα στη Σίσσυ Χρηστίδου βρέθηκε η φίλη και κουμπάρα της, Χριστίνα Κοντοβά με τις δύο φίλες να απολαμβάνουν την πόλη, κάνοντας βόλτες και περνώντας χρόνο μακριά από το απαιτητικό επαγγελματικό τους πρόγραμμα.