Παναθηναϊκός – Κηφισιά 2-0: Ο Ουναΐ «καθάρισε» το ματς με δύο γκολ

Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας της Κηφισιάς με 2-0 στη Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και πέτυχε και τα δύο γκολ των «πράσινων», αρχικά με πέναλτι στο 76’ και στη συνέχεια με ένα εντυπωσιακό τελείωμα στο 89’.

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Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός έκανε το 2Χ2 στο Κύπελλο και έπιασε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας. Παράλληλα, το «τριφύλλι» έφτασε τις έξι νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στις εγχώριες διοργανώσεις από την έναρξη της σεζόν.

Λίγες καλές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο

Το πρώτο μέρος στη Λεωφόρο δεν είχε καλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν ελάχιστες αξιόλογες ευκαιρίες μπροστά στις δύο εστίες.

Στο 15ο λεπτό, ο Πελίστρι πραγματοποίησε ωραία ατομική ενέργεια και τροφοδότησε τον Τεττέη, όμως ο Πολυκράτης παρενέβη την τελευταία στιγμή και δεν του επέτρεψε να εκτελέσει.

Στο 21’ ο Τσάπρας έκανε το γύρισμα, αλλά ο Τεττέη δεν κατάφερε να βρει την μπάλα, ενώ στο 37’ το σουτ του Αποστολάκη κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Τσάπρας βρήκε με εξαιρετική κάθετη πάσα τον Τεττέη, όμως ο Αναγνωστόπουλος βγήκε γρήγορα από την εστία του, έκλεισε τον επιθετικό του Παναθηναϊκού προς τα πλάγια και εξουδετέρωσε τον κίνδυνο.

Η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου ημιχρόνου ήρθε στο 45’, όταν το δυνατό σουτ του Κάνγκουα πέρασε ελάχιστα έξω από την εστία.

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Πίεσαν οι «πράσινοι» στο δεύτερο μέρος

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε την απόδοσή του μετά την ανάπαυλα και άρχισε να απειλεί συχνότερα την εστία της Κηφισιάς.

Στο 52’, ο Αναγνωστόπουλος πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κάνγκουα. Ο μέσος από τη Ζάμπια δοκίμασε ξανά το πόδι του στο 58’, με την μπάλα να περνάει λίγο έξω.

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Η φάση που άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα σημειώθηκε στο 74ο λεπτό. Ο Τεττέη πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική προσπάθεια, πέρασε την άμυνα της Κηφισιάς και ανατράπηκε από τον Ζολιμπουά.

Ο διαιτητής Αθανάσιος Τζήλος υπέδειξε αμέσως πέναλτι, με τον Ουναΐ να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο 76’.

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Το εντυπωσιακό δεύτερο γκολ του Ουναΐ

Ο Μαροκινός άσος έβαλε τη σφραγίδα του στην αναμέτρηση στο 89ο λεπτό.

Αφού μετέφερε την μπάλα για αρκετά μέτρα, ο Ουναΐ έπιασε ένα εξαιρετικό πλασέ και την έστειλε στο «παραθυράκι» της εστίας του Αναγνωστόπουλου, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 μέσα σε αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού.

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Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Πένια πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση στο σουτ του Θεοδωρίδη και κράτησε ανέπαφη την εστία του για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι.

Οι συνθέσεις

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Καλοσκάμης, Ζολιμπουά, Πολυκράτης, Γιάγκνε (73’ Ρουκουνάκης), Πατήρας (62’ Σαγάλ), Δοϊρανλής (20’ λ.τρ. Μπένι), Μαγγανάς (62’ Θεοδωρίδης), Εμπουλά, Χριστόπουλος (73’ Πόμπο).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Τσάπρας (63’ Ουναΐ), Ντε Φράι, Πάλμερ-Μπράουν, Σαλάχ-Εντίν, Μπινιάρης, Κοντούρης (83’ Κάτρης), Κάνγκουα, Γιάγκουσιτς (63’ Καμαρά), Πελίστρι (63’ Αντίνο), Τεττέη (83’ Ντέσερς).

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες κάρτες: 79’ Αποστολάκης, 90’+2’ Θεοδωρίδης

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