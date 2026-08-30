Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος έπειτα από αλκοτέστ στην Αθήνα
Ο γνωστός μουσικός υποβλήθηκε σε έλεγχο από αστυνομικούς στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένδειξη ξεπέρασε το 0,7 και αναμένεται να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο.
Στη σύλληψη του γνωστού μουσικού Άρη Μουγκοπέτρου προχώρησαν αστυνομικοί στην Αθήνα, έπειτα από έλεγχο αλκοτέστ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μέτρηση που καταγράφηκε κατά τον έλεγχο ήταν πάνω από 0,7, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στη σύλληψή του.
Ο Άρης Μουγκοπέτρος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Κυριακή 30 Αυγούστου, ενώπιον του Αυτοφώρου.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.
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