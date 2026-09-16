Μέγκαν Μαρκλ: Συναγερμός για την ασφάλειά της – Διέρρευσε ο προσωπικός αριθμός της

Η Μέγκαν Μαρκλ και η ασφάλειά της βρέθηκαν ξανά στο προσκήνιο, καθώς ο προσωπικός αριθμός του κινητού της φέρεται να διέρρευσε σε ομαδική συνομιλία γονέων στο WhatsApp. Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun η Δούκισσα του Σάσεξ προστέθηκε σε γκρουπ γονέων λίγο πριν από την πρώτη ημέρα του Άρτσι και της Λίλιμπετ στο σχολείο τους στη Βρετανία.

Μάλιστα, σε στιγμιότυπο της συνομιλίας που δημοσίευσε η εφημερίδα εμφανίζονται μηνύματα από μητέρες που καλωσορίζουν τη Μέγκαν Μαρκλ στην ομάδα, ενώ η ίδια απαντά ευχαριστώντας τες για το θερμό καλωσόρισμα.

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Παράλληλα σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αναμένεται να υποβληθούν σε νέα επίσημη αξιολόγηση κινδύνου από τη βρετανική πλευρά, μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία. Το θέμα της ιδιωτικότητας της οικογένειας έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο, καθώς η δούκισσα του Σάσσεξ έχει μοιραστεί το τελευταίο διάστημα στα social media στιγμές από την καθημερινότητα της οικογένειάς της στη Βρετανία, μεταξύ άλλων και εικόνες με τα δύο παιδιά της.

Μέγκαν Μαρκλ: Η μεγάλη επιστροφή που ετοιμάζει – Σε προχωρημένες συζητήσεις με το Netflix

Μία μεγάλη επιστροφή στην υποκριτική φαίνεται πως ετοιμάζει η Μέγκαν Μαρκλ, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να εμφανιστεί σε δημοφιλή σειρά του Netflix.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Hollywood Reporter, η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι συζητά για έναν ρόλο στον τρίτο κύκλο του «The Gentlemen», της σειράς που φέρει τη δημιουργική υπογραφή του Γκάι Ρίτσι.

Εφόσον οι συζητήσεις καταλήξουν σε συμφωνία, η συμμετοχή της θα σηματοδοτήσει μία ιδιαίτερα ηχηρή επιστροφή της Μέγκαν στον χώρο της υποκριτικής, χρόνια μετά την αποχώρησή της από το «Suits», τη σειρά που την έκανε παγκοσμίως γνωστή.