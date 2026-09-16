Υπόθεση Μαζωνάκη: Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρεται το ζευγάρι των γιατρών

Στις φυλακές Κορυδαλλού πρόκειται να μεταφερθεί το πρωί της Πέμπτης το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί.

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Στον Κορυδαλλό οι δύο κατηγορούμενοι

Το ζευγάρι των γιατρών θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά τις πολύωρες απολογίες και την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης δικαστικής διαδικασίας.

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

Το DEBATER παρακολουθεί την υπόθεση και θα μεταδώσει κάθε νεότερη εξέλιξη.