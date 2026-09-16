Κυρανάκης από Ζάκυνθο: Νέα πρόσωπα στα ψηφοδέλτια της ΝΔ – Τι είπε για κόμμα Σαμαρά

Στην προετοιμασία της Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, στην ανανέωση των ψηφοδελτίων και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ζάκυνθος επικεντρώθηκε η επίσκεψη του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, και του γραμματέα Οργανωτικού, Στέλιου Κονταδάκη, στο νησί.

Την κομματική αντιπροσωπεία υποδέχθηκαν ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ζακύνθου Στέλιος Γούλιαρης και στελέχη της τοπικής οργάνωσης.

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Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η τουριστική ανάπτυξη, η λειτουργία των επιχειρήσεων, οι μεταφορές, οι υποδομές και οι πιέσεις που προκαλεί η αυξημένη τουριστική δραστηριότητα στην αγορά κατοικίας.

Κυρανάκης: «Θέλουμε να δώσουμε χώρο σε νέα παιδιά»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων της ΝΔ, με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να κάνει λόγο για ενδιαφέρον που υπερβαίνει σημαντικά τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων.

«Είναι καλός δείκτης για εμάς ότι υπάρχει πληθώρα αιτήσεων ενδιαφέροντος, υπάρχει πολλαπλάσιο ενδιαφέρον από όσους χωρούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε.

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής υπογράμμισε ότι στόχος είναι να συμμετάσχουν περισσότεροι νέοι άνθρωποι, ακόμη και πρόσωπα χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην ενεργό πολιτική.

«Θέλουμε να δώσουμε χώρο σε νέα παιδιά, θέλουμε να δώσουμε ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να πολιτευτούν για πρώτη φορά και λέμε σε κάθε νέο άνθρωπο εδώ στη Ζάκυνθο ότι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει χώρος και για αυτούς», τόνισε.

Η προεκλογική προετοιμασία, όπως εξήγησε, δεν εξαντλείται στην επιλογή των υποψηφίων, αλλά περιλαμβάνει και τη στελέχωση των εκλογικών κέντρων με αντιπροσώπους σε ολόκληρη τη χώρα.

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Κατά τον ίδιο, η δυνατότητα ενός κόμματος να συγκροτεί ψηφοδέλτια και να διαθέτει ενεργή παρουσία σε κάθε τοπική κοινωνία αποτελεί βασική προϋπόθεση για να μπορεί να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας.

Επαφές με αυτοδιοίκηση και επιχειρηματικούς φορείς

Οι κ.κ. Κυρανάκης και Κονταδάκης συναντήθηκαν με εκπροσώπους του Δήμου Ζακύνθου, του Επιμελητηρίου και της επιχειρηματικής και τουριστικής κοινότητας.

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Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έκανε λόγο για συνεχή ροή αιτημάτων και προτάσεων από τους τοπικούς φορείς, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις.

«Από το πρωί είχαμε έναν βομβαρδισμό, ας πούμε, μηνυμάτων από τη συνεχή επαφή με φορείς, από την αυτοδιοίκηση, το επιμελητήριο, τις τοπικές επιχειρήσεις, τις τουριστικές επιχειρήσεις, τις μεταφορικές επιχειρήσεις», δήλωσε.

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Όπως υποστήριξε, αρκετά από τα ζητήματα που έχουν τεθεί τα τελευταία χρόνια είτε έχουν αντιμετωπιστεί είτε έχουν δρομολογηθεί, ενώ για ορισμένα έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση.

Στο επίκεντρο το στεγαστικό πρόβλημα της Ζακύνθου

Ξεχωριστή θέση στις συζητήσεις είχε το στεγαστικό, το οποίο έχει επιδεινωθεί εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης για τουριστικά καταλύματα και κατοικίες.

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Το πρόβλημα επηρεάζει ιδιαίτερα τους εργαζόμενους και τους δημοσίους υπαλλήλους που καλούνται να υπηρετήσουν στο νησί, όπως εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, αστυνομικούς και πυροσβέστες.

«Ξεχωρίζω από αυτά που άκουσα σήμερα τα θέματα στέγασης, διότι βλέπω ότι και για τους δημόσιους υπαλλήλους —δηλαδή δασκάλους, καθηγητές, νοσηλευτές, γιατρούς, στελέχη της αστυνομίας, πυροσβέστες και ούτω καθεξής— υπάρχει όντως πρόβλημα στέγης», σημείωσε ο κ. Κυρανάκης.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι η τουριστική ανάπτυξη αποφέρει σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις και στην τοπική οικονομία, προκαλεί όμως ταυτόχρονα σοβαρές πιέσεις στην προσφορά προσιτής κατοικίας.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος εξετάζεται η συνεργασία με ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες θα μπορούσαν να διαθέτουν οικονομικά δωμάτια κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν μεγάλο μέρος των τουριστικών καταλυμάτων παραμένει κλειστό.

Πρόταση για κοινωνικές κατοικίες στο παλαιό νοσοκομείο

Στις πιθανές λύσεις περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση δημόσιων κτιρίων. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για το ενδεχόμενο μετατροπής του παλαιού νοσοκομείου Ζακύνθου σε χώρο κοινωνικής κατοικίας.

«Υπάρχει και η αξιοποίηση δημόσιων δομών, όπως το παλιό νοσοκομείο, για το οποίο είμαστε σε διάλογο με την Περιφέρεια, ώστε να αξιοποιηθεί για κοινωνική κατοικία», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να εξετάσει και άλλες προτάσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς του νησιού, χαρακτηρίζοντας το στεγαστικό ζήτημα κυβερνητική προτεραιότητα.

Τι απάντησε για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, καθώς και για το αν ένα τέτοιο κόμμα θα μπορούσε να λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τη Νέα Δημοκρατία.

«Την άποψή μου για τον Αντώνη Σαμαρά την έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν αλλάζει. Από εκεί και πέρα, κόμμα Σαμαρά σήμερα δεν υπάρχει, οπότε είναι φημολογούμενο, θα έλεγα εγώ», απάντησε.

«Και οι πολιτικές ορμές χρειάζονται προπαρασκευαστικές ενέργειες. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι μια φήμη και όχι μια πραγματικότητα», πρόσθεσε.

Η επίσκεψη στη Ζάκυνθο εντάσσεται στον ευρύτερο κύκλο επαφών της κυβερνητικής παράταξης με τις τοπικές οργανώσεις και τους παραγωγικούς φορείς της περιφέρειας, με βασικούς άξονες την εκλογική προετοιμασία και την καταγραφή των προβλημάτων κάθε περιοχής.

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