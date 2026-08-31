Άρης Μουγκοπέτρος: Αναβλήθηκε η δίκη του για το αλκοτέστ – Πότε θα δικαστεί

Αναβλήθηκε η δίκη του Άρη Μουγκοπέτρου, ο οποίος είχε παραπεμφθεί στο Αυτόφωρο μετά τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η υπόθεση επρόκειτο να εκδικαστεί τη Δευτέρα (31/8), ωστόσο το δικαστήριο ανέβαλε τη διαδικασία για την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026.

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Η σύλληψη στο κέντρο της Αθήνας

Ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου είχε συλληφθεί το πρωί της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας, ενώ επέστρεφε από εμφάνισή του σε πανηγύρι στη Ροδίτσα Λαμίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:00 στην οδό Μακρυγιάννη, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν το αυτοκίνητό του και πραγματοποίησαν αλκοτέστ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πρώτη μέτρηση κατέγραψε 0,71 mg/l εκπνεόμενου αέρα και η δεύτερη 0,63 mg/l, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τους οδηγούς είναι 0,25 mg/l.

«Ήταν λάθος μου»

Μετά τη σύλληψή του, ο Άρης Μουγκοπέτρος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο μουσικός αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη δίκη του, ενώ σε δήλωσή του αναγνώρισε το λάθος του, λέγοντας: «Ήταν ένα λάθος μου, είχα πιει δύο ποτάκια παραπάνω».

Παράλληλα με την ποινική διαδικασία, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.375 ευρώ, ενώ η άδεια οδήγησής του αφαιρέθηκε για 250 ημέρες.

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Η υπόθεση αναμένεται πλέον να εξεταστεί από το Αυτόφωρο στις 3 Σεπτεμβρίου.