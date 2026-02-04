Akylas: 4 λόγοι για τους οποίους το στυλ του τον μετατρέπει στο επόμενο visual icon της Eurovision

Ο Akylas έχει αναδειχνεί ως το απόλυτο viral φαινόμενο για τη Eurovision 2026 με το τραγούδι του “Ferto“, το οποίο ξεπέρασε τις 2 εκατομμύρια προβολές στο YouTube μέσα σε λίγες εβδομάδες. Το στυλ του θεωρείται «επαναστατικό», καθώς συνδυάζει την queer αισθητική με μια έντονα θεατρική παρουσία που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα πρότυπα της εγχώριας ποπ σκηνής.

Με την κυκλοφορία του “Ferto“, ο νεαρός καλλιτέχνης απέδειξε ότι η ελληνική pop μπορεί να ξεφύγει από τα αναμενόμενα «glam» πρότυπα και να υιοθετήσει μια διεθνή, avant-garde αισθητική.

Ακολουθούν οι 4 συγκεκριμένοι λόγοι που το στυλ του κάνει τη διαφορά:

Η gender-fluid δυναμική

Αρχικά, ο Akylas δεν ντύνεται με βάση το τι θεωρείται «ανδρικό» ή «γυναικείο». Το στυλ του είναι ένα μάθημα gender fluidity, όπου τα σκληρά υλικά μπλέκονται με αέρινες γραμμές.

Τα looks του Akyla δεν «φωνάζουν» για να προκαλέσουν, αλλά ενσωματώνουν τη θηλυκότητα και την αρρενωπότητα με μια φυσικότητα που θυμίζει icons όπως ο Troye Sivan.

Μάλιστα, ο καλλιτέχνης έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι το στυλ του είναι ένα καλλιτεχνικό εργαλείο που υπηρετεί τα concept των τραγουδιών του, και όχι απαραίτητα μια αντανάκλαση της καθημερινότητάς του.

Το «πάντρεμα» του underground με το glam

Εκεί που το punk συναντά την υψηλή ραπτική, ο Akylas βρίσκει τη χρυσή τομή. Χρησιμοποιεί στοιχεία από την underground σκηνή του Βερολίνου και τα μεταφέρει στο style της Eurovision, κάνοντας το «σκοτεινό» να μοιάζει απόλυτα ελκυστικό και mainstream.

Ο νεαρός καλλιτέχνης ακολουθεί μια αισθητική που θα περίμενες να δεις σε ένα after-hours club στο Κρόιτσμπεργκ του Βερολίνου, αλλά παρουσιασμένη με την πειθαρχία που απαιτεί ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό προιόν σαν αυτό της Eurovision.

Η δύναμη των συμβολισμών στους στίχους

Στον διαγωνισμό της Eurovision, όπου οι καλλιτέχνες έχουν μόνο 3 λεπτά για να πουν μια ιστορία, ο Akylas χρησιμοποιεί το στυλ ως έναν αθόρυβο αλλά πανίσχυρο κώδικα επικοινωνίας.

Στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» της ΕΡΤ, έχει δηλώσει ότι η εμφάνισή του στο “Ferto” είναι συνειδητά επιλεγμένη για να αναδείξει την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό. Τα “designer γυαλιά” και τα “leather παλτό” που αναφέρονται στους στίχους αποτελούν μέρος μιας οπτικής αφήγησης για τα κοινωνικά απωθημένα και τη δίψα για δόξα.

Η θεατρικότητα που διαθέτει το στυλ του

Η θεατρικότητα που διαθέτει σαν καλλιτέχνης ο Akylas, μετατρέπει κάθε εμφάνισή του σε μια ζωντανή παράσταση, καθώς δεν αντιμετωπίζει το στυλ του ως μια απλή ενδυμασία, αλλά ως ένα μέσο που αφηγείται μια ιστορία.

Κάθε του κίνηση στο βίντεο του “Ferto”, από την πιο μικρή χειρονομία μέχρι τον τρόπο που διαχειρίζεται τα statement αξεσουάρ του, λειτουργεί ως μια προέκταση του συναισθήματος των στίχων του.

Να θυμίσουμε ότι ο Akylas θα εμφανιστεί στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού του Sing for Greece 2026 στις 11 Φεβρουαρίου.

