Άρης Μουγκοπέτρος: «Χθες ήταν μια στιγμή που θα με συνοδεύει για όλη μου τη ζωή»

Στην ενεργό μουσική δράση επέστρεψε ο Άρης Μουγκοπέτρος, έπειτα από μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά γεμάτη δοκιμασίες και δυσκολίες, οι οποίες προκλήθηκαν από το σοβαρό ατύχημα που είχε υποστεί.

Ο γνωστός σολίστ του κλαρίνου πραγματοποίησε την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση την Παρασκευή 10 Ιουλίου στην Ηλιούπολη, γνωρίζοντας την αποθέωση και απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κοινού που κατέκλυσε τον χώρο για να τον στηρίξει.

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Με αφορμή αυτή την καθηλωτική επιστροφή, ο μουσικός κοινοποίησε ένα οπτικό απόσπασμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντάς το με ένα συγκινητικό μήνυμα ευγνωμοσύνης προς τους θαυμαστές και τους οικείους του.

«Χθες δεν ήταν απλώς μια βραδιά… Ήταν μια στιγμή που θα με συνοδεύει για όλη μου τη ζωή. Με βαθιά συγκίνηση και απέραντη ευγνωμοσύνη, συνειδητοποιώ ότι έγινα ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που, έχοντας χάσει δύο δάχτυλα, συνεχίζει να παίζει πνευστό μουσικό όργανο στο επίπεδο που αγαπώ και υπηρετώ.

Δεν το γράφω από υπερηφάνεια. Το γράφω γιατί θέλω να θυμάται κάθε άνθρωπος πως, όταν η ψυχή δεν λυγίζει, ούτε τα όνειρα λυγίζουν. Το «ευχαριστώ» που θα ακούσετε στο βίντεο είναι μέσα από την καρδιά μου. Για όλους όσοι πίστεψαν σε μένα, όταν όλα έμοιαζαν αδύνατα».