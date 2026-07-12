Αθερίδης σε Χρυσοχοΐδη: «Γελούσα όταν άκουσα για το ελληνικό FBI, σήμερα τα παίρνω όλα πίσω»

Στο Ρέθυμνο βρέθηκε ο Θοδωρής Αθερίδης, συμμετέχοντας στην ενημερωτική εκδήλωση «Μαζί σπάμε τη σιωπή – 13 Πόλεις: Ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας».

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο γνωστός καλλιτέχνης επέλεξε να απευθυνθεί από σκηνής στον παριστάμενο υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκειμένου να του εκφράσει δημοσίως τα συγχαρητήριά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφορμή για την τοποθέτηση αυτή στάθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις των τελευταίων εικοσιτετραώρων σχετικά με τη δικαστική και αστυνομική τροπή της υπόθεσης της Marfin.

Από το βήμα της εκδήλωσης, ο Θοδωρής Αθερίδης σημείωσε χαρακτηριστικά: «έχει χαθεί η μπάλα και νομίζω πως οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πια σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ίδιοι.

Νομίζω ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο για το οποίο μακάρι να ήξερα τι ακριβώς μπορεί να κάνει κανείς, δεν το ξέρω Αγαπητέ Μιχάλη, σε γνωρίζω τόσα χρόνια και σου ‘χω τυφλή εμπιστοσύνη, θέλω να πω κάτι γιατί σήμερα ξύπνησα και γελούσα μόνος μου από την χαρά μου».

Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε με αυτοσαρκαστική διάθεση στις αρχικές του επιφυλάξεις για τις μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Αστυνομία, δηλώνοντας: «Στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να κοροϊδεύουμε πάρα πολύ, εγώ προσωπικά ανήκω σ’ αυτούς.

Όταν είχα ακούσει ότι θα κάνουμε το ελληνικό FBI, κατουρήθηκα στα γέλια. Έλεγα ότι είναι καραγκιοζιλίκι. Και σήμερα, το ελληνικό FBI αναδρομικά εξιχνίασε κάτι το οποίο είχε αμαυρώσει την ελληνική κοινωνία».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, εξήρε το έργο και την πολιτική παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, αναφέροντας: «Επειδή πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα, πρέπει να σκεφτούμε ανθρώπους σαν τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη ο οποίος δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό, δεν υπάρχει προηγούμενο. Εγώ γελούσα όταν άκουσα για το ελληνικό FBI, σήμερα τα παίρνω όλα πίσω».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συγκεκριμένη δημόσια τοποθέτηση του καλλιτέχνη προκάλεσε άμεση αίσθηση στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας πολυάριθμα σχόλια και διιχάζοντας τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι εξέφρασαν τόσο υποστηρικτικές όσο και επικριτικές απόψεις.