Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά: Νεκρός νεαρός μοτοσικλετιστής στον ΒΟΑΚ μετά από σύγκρουση με ΙΧ

Μία ακόμη τραγωδία σημειώθηκε στην Κρήτη όταν ΙΧ συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο αναβάτης της μηχανής σε τροχαίο που έγινε στα Χανιά, στην περιοχή το Αποκόρωνα.

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη γέφυρα Μπαμπαλή, στην περιοχή του Αποκόρωνα, στη διασταύρωση προς τον οικισμό των Αγίων Πάντων, με θύμα έναν νεαρό άνδρα ηλικίας κάτω των 30 ετών τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/7). Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος μοτοσυκλετιστής κινούνταν με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο, όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, συγκρούστηκε με βανάκι.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρέλαβαν τον σοβαρά τραυματισμένο άνδρα και τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Βάμου. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστες. Η Τροχαία Χανίων έχει αναλάβει την προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη μοιραία σύγκρουση.

Εξαιτίας του τροχαίου, καταγράφηκαν προσωρινά προβλήματα στην κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του ΒΟΑΚ, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών.