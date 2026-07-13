Χρυσοχοΐδης για Άργος: “Οι αστυνομικοί υπερέβαλαν – Η Αστυνομία δεν έχει αποστολή να σκοτώνει παιδιά”

Για τις συλλήψεις σχετικά με την υπόθεση της Marfin και τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος από πυροβολισμό αστυνομικών, μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, ο κ. Χρυσοχοϊδης χαρακτήρισε «μυθεύματα» και «σενάρια» όσα διακινούνται τις τελευταίες ημέρες, σχετικά με το υποτιθέμενο ανώνυμο email που αποτέλεσε το στοιχείο-κλειδί που οδήγησε στις συλλήψεις, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από τις εξελίξεις βρίσκεται μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Απορώ με όλα αυτά τα μυθεύματα και τα σενάρια που στήνονται», ανέφερε, παραπέμποντας στην εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και τονίζοντας ότι το ζητούμενο είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη μέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου. «Αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς θα αποδώσουμε δικαιοσύνη, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με αφηγήματα και εγώ στα αφηγήματα δεν απαντώ», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με το περιστατικό στο Άργος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκαθάρισε ότι οι αστυνομικοί δεν λειτούργησαν σωστά και ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική Δικαιοσύνη.

«Η Αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ οι αστυνομικοί δεν λειτούργησαν σωστά. Υπερέβαλαν και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή», ανέφερε. Όπως πρόσθεσε, πρόκειται για «μια ενέργεια που όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει, αλλά δυστυχώς θα κριθεί από τα ποινικά δικαστήρια», επαναλαμβάνοντας ότι «ο ρόλος της Αστυνομίας είναι ο εντοπισμός και η σύλληψη δολοφόνων, όχι να σκοτώνουμε παιδιά».

«Οι αστυνομικοί και εγώ καθίσαμε και δουλέψαμε δύο χρόνια»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης περιέγραψε και τη διαδρομή της νέας έρευνας, σημειώνοντας ότι η συλλογή των στοιχείων ξεκίνησε το 2019. Όπως είπε, ο ίδιος αποχώρησε από το υπουργείο το 2020, ενώ μετά την επιστροφή του, το 2024, η δικογραφία ανατέθηκε στο ελληνικό FBI και στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

«Όχι γιατί ήρθε κάποιο email», ξεκαθάρισε, αποδίδοντας την πρόοδο της υπόθεσης στη δουλειά των αστυνομικών που επανεξέτασαν το υλικό. «Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ καθίσαμε και δουλέψαμε δύο χρόνια. Στο τέλος, όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα», τόνισε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, πρόκειται για ισχυρά συμπεράσματα, τα οποία βρίσκονται πλέον στη διάθεση της ανάκρισης και της Εισαγγελίας. Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι όλο το υλικό της έρευνας έχει παραδοθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναγνώρισε ότι στο παρελθόν είχαν γίνει λάθη στον χειρισμό της υπόθεσης, υπενθυμίζοντας ότι πρόσωπα που είχαν παραπεμφθεί το 2014 τελικά αθωώθηκαν.

«Ας είναι προσεκτικοί όλοι και ας αφήσουν τα σενάρια», κατέληξε, θέτοντας το ερώτημα γιατί αναπτύσσονται τόσα πολλά αφηγήματα γύρω από μια έρευνα που πλέον βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης.