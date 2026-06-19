Akylas: «Βίωσα bullying γιατί ήμουν ένα γκέι αγόρι» – Η εξομολόγηση για την προσωπική του ζωή

Λίγο καιρό μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στη Eurovision, όπου κατέκτησε μια θέση στην πρώτη δεκάδα (10η θέση), ο Akylas παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Ο πολυσυζητημένος καλλιτέχνης βρέθηκε καλεσμένος στην επιτυχημένη YouTube εκπομπή του Fipster, «Θάρρος ή Αλήθεια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο νεαρός δημιουργός αναφέρθηκε σε ευαίσθητες προσωπικές του στιγμές, προχωρώντας σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για τις εκφοβιστικές συμπεριφορές και το bullying που υπέστη στα μαθητικά του χρόνια με αφορμή τον σεξουαλικό του προσανατολισμό.

«Έχω προσπαθήσει και στιγμές να με προσαρμόσω. Θέλω να πω, η κουζίνα επίσης είναι μία πολύ δύσκολη δουλειά και ένα πολύ σκληροπυρηνικό περιβάλλον, όπου υπάρχει έντονη ιεραρχία και υπάρχουν ταμπού.

Θυμάμαι στην πρώτη κουζίνα που δούλεψα στη ζωή μου, όταν τους είχα πει ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, μετά με έλεγαν: «Άντε μωρέ με την Αλίκη Βουγιουκλάκη εδώ μέσα!».

Δηλαδή, βίωσα την απαξίωση και το bullying λόγω του ότι ήμουν ένα gay αγόρι που άκουγε άλλη μουσική. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Από τη στιγμή που δεν ενοχλώ σε κάτι στη ζωή σου και δεν επεμβαίνω, δεν καταλαβαίνω πού ενοχλώ και γιατί έχεις τόσο μεγάλο θέμα», εξομολογήθηκε ο Akylas.

«Τελειώνει το The Voice και εγώ συνεχίζω να δουλεύω σε κουζίνα. Κανονικά, δεν έχει αλλάξει τίποτα εντελώς. Είναι πολύ στενάχωρο να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ, σκέψου, έβγαζα μουσική, παρόλα αυτά δούλευα σε κουζίνες. Κάποια στιγμή είπα: «Δεν γίνεται αυτό το πράγμα».

Πρακτικά έβγαζα ίσα-ίσα λεφτά για να πληρώσω το φαγητό μου και το ενοίκιό μου. Όχι για να πληρώσω και στούντιο ηχογράφησης, ούτε για να βγάλω μουσική. Οπότε ήμουν σε φάση ότι κάτι πρέπει να γίνει… αλλά δεν τα παράτησα!», συμπλήρωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι καλά. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Γενικά είμαι σχεσάκιας, δηλαδή όταν ερωτεύομαι έτσι, ότι το ζω όλο. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια δύσκολη περίοδος να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο, δεν μου επέτρεπε η ίδια μου η ψυχολογία και η ύπαρξη.

Για να μπεις σε μια σχέση με έναν άνθρωπο πρέπει να επενδύσεις χρόνο, δεν μπορώ να γνωρίσω έναν άνθρωπο και να του πω “θα βρεθούμε σε δυο εβδομάδες”», ανέφερε ο Akylas για την προσωπική του ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Και να υπήρχε κάτι πριν την Eurovision δεν θα μπορούσε να μείνει ζωντανό σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμουν. Ήταν η μόνη μου ασχολία.

Έχω κάνει τρεις σχέσεις, έχω ερωτευτεί… Δεν θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να σταματήσω ό,τι χτίζω, που μου έχει βγει το λάδι για να ασχοληθώ με έρωτες και πετραχείλια. Απολαμβάνω τη ζωή. Επιλέγω αυτή τη στιγμή η σχέση και ο έρωτας μου να είναι η μουσική μου, οι συνεργάτες μου…», συμπλήρωσε.