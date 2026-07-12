Μαζωνάκης για την περιπέτεια στο Δρομοκαΐτειο: “Ένιωσα τρόμο – Ψευδής η καταγγελία για ασέλγεια” – Τι είπε για την σχέση με την αδελφή του

Για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε τους τελευταίους μήνες μίλησε ο Γιώργος Μαζωνάκης σε συνέντευξη του στο Alpha το πρωί της Κυριακής (12/7).

Ο ίδιος τόνισε πως ο χρόνος που πέρασε ήταν περιπετειώδης, ωστόσο μέσα από κάθε τέτοια κατάσταση, έμαθε να μετράει τα καλά. Σχετικά με τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο αποκάλυψε: «Tο αντιμετώπισα με πάρα πολλή ησυχία…. Ταυτόχρονα, η μία μου αδελφή ήταν απ’ έξω και περίμενε, η Μαρία… Είχα τρόμο».

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Κατά την διάρκεια της συζήτησης, τόνισε πως οι άνθρωποι που τον προστάτεψαν σε όλη αυτή δύσκολη συνθήκη, ήταν μόνο ο κόσμος. Σχετικά με την συνεργασία και την σχέση με την αδελφή του, Βάσω, αποκάλυψε: «Κατάλαβα ότι δεν μπορώ να συνεργαστώ με την αδελφή μου… όλο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας».

Όσο για την οικογένειά του, υπογράμμισε: «Ήμουν το όνομα της οικογένειας, που την βοηθούσα οικονομικά… Και αυτό το θεωρώ σωστό… Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο Θεός, ο υπέρτατος, δεν το είχα αυτό στο dna μου. Πολλές φορές υποβίβαζα τον εαυτό μου. Έχω 100% μερίδιο ευθύνης για τη σχέση μου με την οικογένειά μου».

Σημεία από την συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη

Αρχικά, ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο μετά από εντολή της οικογένειάς του, με τον ίδιο να λέει: «Αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνει η κάθε κακή κατάσταση. Έμαθα να μιλάω όποτε θέλω εγώ να μιλάω, όχι όποτε θέλουν οι άλλοι. Είναι μία τακτική που απέκτησα με τα χρόνια.

«Είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να εξηγώ μία κατάσταση με γεγονότα και να έχω το μυαλό μου από μακριά, όχι σε θυμό και νεύρα, να παίρνω την απόστασή μου. Δεν παρακολούθησα τίποτα απ’ ό,τι έλεγαν. Για πολλά χρόνια η έκθεση μού έφερνε τρόμο, από εκεί και μετά από την εμπειρία κατάλαβα ότι είναι πιο καλή η ησυχία. Αν κάποιος με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε να ανοίξω την τηλεόραση γυρνούσα πλευρό και κοιμόμουν».

«Η Βάσω δεν ήταν manager μου, ήταν συνεργάτης, πάντα τις αποφάσεις τις έπαιρνα εγώ. Αυτό άλλαξε πριν πολλά χρόνια. Είμαι ένας άνθρωπος που για να πάρω μία απόφαση πρέπει να δω μία κατάσταση από όλες τις πλευρές. Περάσαμε από πολλές κουβέντες για να καταλάβω ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε άλλο. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από τη μεριά της οικογένειας, όχι από εμένα. Τα πράγματα άρχισαν να γίνονται περίεργα όταν είχαμε μία διαφωνία με ένα ακίνητο. Η Βάσω είχε το πληρεξούσιο, δεν ήταν καλυμμένη νομικά. Άρχισε ο χορός του παραλόγου, ούτε με την μία πλευρά ούτε με την άλλη. Άρχισε να γίνεται ένα χάος και έπρεπε σιγά σιγά να ξεμπερδεύουμε τον κόμπο».

«Για να μην το φέρω τόσο μεγάλο, ήμουν το όνομα της οικογένειας. Κάθε παιδί θα βοηθούσε την οικογένειά του οικονομικά, όπως και η οικογένειά μου στο παρελθόν. Με ακολουθούσαν παντού, με στήριζαν. Τα πράγματα τα θεωρώ πιο απαλά σήμερα. Δεν θεώρησα ποτέ ότι ο εαυτός μου είναι ο υπέρτατος, ο μοναδικός. Πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα».

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Μιλώντας για τα όσα συνέβησαν με την οικογένειά του, ξεκαθάρισε: «Θεωρώ ότι 100% ότι έχω μερίδιο ευθύνης σε ό,τι έγινε με την οικογένειά μου. Ανακάλυψα πολλά πράγματα μέσα από αυτό που δεν ήμουν. Χίλια δυο πράγματα που τα υιοθέτησα που δεν είναι δικά μου. Πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ’ έξω. Βίωσα πολλές πιεστικές καταστάσεις. Δεν αντιδρούσα ποτέ, είχα μία ευγένεια που μπορούσε να με καταστρέψει. Καθόμουν εκεί μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα. Αν μου έλεγε κάποιος πριν χρόνια ότι δεν θα μιλούσα με την οικογένεια θα του έλεγα ότι δεν περνούσε ποτέ από το μυαλό μου. Μερικές φορές θεωρώ ότι θα με τσιμπήσεις και θα ξυπνήσω.

Ερχόντουσαν στο σπίτι μου χωρίς να τους καλέσουν. ερχόντουσαν όχι για να τα βρούμε, για να μου πουν ότι αυτά που λέω δεν ισχύον. Κάποιες στιγμές η οικογένεια άρχισε να γκρεμίζεται μέσα μου. Είμαι ένας άνθρωπος της οικογένειας. Το αίμα γίνεται νερό. Νομικά το θέμα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, θα ξεκινήσω να κινούμαι νομικά. Ισχύει η αγωγή του 1.000.000 για τον ακούσιο εγκλεισμό.Σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Μου έλεγαν να μην κάνω δουλειές με συγγενείς, αλλά τα άκουγα λίγο κλισέ. Έχασα χρήματα, μπαίνουν κι άλλοι συνεργάτες, όχι μόνο η οικογένεια, χάθηκαν όλα αυτά, και οι άνθρωποι και τα χρήματα και όλα».

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Αναφερόμενος στην καταγγελία σε βάρος του για ασέλγεια, που έκανε ο 21χρονος Στέφανος Παπαδόπουλος τον περασμένο Δεκέμβριο, ο ίδιος ξεκαθαρίζει: «Θα στα πω τα πράγματα όπως είναι. Τον συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο προηγούμενος μαέστρος. Αυτό το πράγμα ήταν μία τεράστια κίνηση ενός επιχειρηματία προς τα εμένα. Αυτό που εμένα με θύμωσε ήταν ότι εγώ είχα έναν τρόπο για εμένα, να μην ακουστεί ποτέ τίποτα για εμένα.

Καθόμουν και σκεφτόμουν τι είναι αυτό που σε ανησυχεί; Εγώ τόσο καιρό όταν ήθελα να πω κάτι μου έλεγαν μην το πεις γιατί θα γυρίσει πάνω σου επειδή είσαι γνωστός. Πάντα ζούσα με αυτό τον φόβο. Δεν προστάτευα τον εαυτό μου από το ποιος θα συναναστραφώ. Εγώ είμαι αυθόρμητος. Δεν έμπλεκα μέχρι τώρα τα επαγγελματικά μου με τα προσωπικά μου. Όταν έμαθα ότι ο συγκεκριμένος νεαρός με κατηγορεί για ασέλγεια γύρισα το κεφάλι μου από την άλλη. Παλιά θα έβγαζα αυτοάνοσα. Ότι είναι ψευδής καταγγελία είναι γεγονός.

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Αφήνω τον κόσμο να βγάζει το συμπέρασμα μόνος του. Ένα χρόνο πριν ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου έλεγε ότι «ο τραγουδιστής αυτός έλεγε κάτι για metoo». Το παιδί το είχα δει πρώτη φορά στο καμαρίνι που ήθελε ένα κουστούμι για να βγει, εκεί του έδωσα εγώ. Δεν είναι και ο τύπος μου.

Τα νέα παιδιά είναι πιο πονηρά από εμάς. Έχω κινηθεί νομικά και θα δούμε τι θα συμβεί περιμένω την συμβουλή του δικηγόρου μου» ξεκαθάρισε ο Γιώργος Μαζωνάκης.