Akylas: «Μην αφήσεις κανέναν να σου πει ποιος είσαι και για τι είσαι ικανός» – Η δημοσίευση του μετά την διπλή βράβευση στα MAD VMA

O Akylas έστειλε μήνυμα μετά την διπλή του βράβευση στα Mad VMA 2026 και κάλεσε τους θαυμαστές του να πιστεύουν στον εαυτό τους, καθώς και να μην επιτρέψουν σε κανέναν να τους καθορίσει την αξία του ή τις ικανότητες τους.

Την Τετάρτη (17/06) ανέβηκε ο καλλιτέχνης στην σκηνή των μουσικών βραβείων ώστε να παρουσιάσει τρεις διαφορετικές εμφανίσεις, αλλά και για να παραλάβει δύο βραβεία στις κατηγορίες Τραγούδι Viral και Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος.

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Την Πέμπτη (18/06), ο Akylas έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, όπου δημοσίευσε φωτογραφίες από τη σκηνή των Mad VMA αλλά και από τα παρασκήνια, ενώ πόζαρε και κρατώντας τα δύο βραβεία του. Μέσω της δημοσίευσης, ο τραγουδιστής ήθελε να ευχαριστήσει τους θαυμαστές του, την οικογένεια και την ομάδα του για όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα, καθώς και τον εαυτό του, που όπως τόνισε «δεν τα έβαλε ποτέ κάτω».

Ειδικότερα, ο Akylas έγραψε: «“Ξέρει καλά να επιμένει, ξέρει να παίρνει αυτό που θέλει”. Δύο βραβεία. Μην αφήσεις κανέναν να σου πει ποιος είσαι και για τι είσαι ικανός, δείξ’ το μόνος σου. Είμαι τόσο χαρούμενος που είμαι στην οικογένεια των Mad VMA. Είμαι ευγνώμων για όλη την ομάδα που είχα δίπλα μου, όλη αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ την οικογένεια μου και θέλω να ευχαριστήσω και τον εαυτό μου. Που δεν τα έβαλα ποτέ κάτω. Μην σταματάτε ποτέ».

Υπενθυμίζεται ότι ο καλλιτέχνης έλαβε δύο βραβεία, το ένα για το «Ferto» στην κατηγορία Τραγούδι Viral και το άλλο ως Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος.