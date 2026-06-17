Mad VMA 2026: Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Akyla με το Ferto – «Θα στα πάρω ακόμα κι αν δεν κερδίσω» (Βίντεο)

Την έναρξη των φετινών Mad VMA, που πραγματοποιούνται για 23η συνεχή χρονιά, σηματοδότησε η εμφάνιση του Akyla στη σκηνή της διοργάνωσης.

Ο καλλιτέχνης, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 70ή Eurovision κατακτώντας τη δέκατη θέση, εμφανίστηκε ντυμένος στα λευκά και πλαισιωμένος από ομάδα χορευτών, παρουσιάζοντας το τραγούδι «Ferto».

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Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του, προχώρησε σε μια μικρή αλλαγή στους στίχους του τραγουδιού, διατηρώντας το ιδιαίτερο ύφος της εμφάνισής του.

Συγκεκριμένα, το «βέβαια, αν κερδίσω» αντικαταστάθηκε από τη φράση «Θα στα πάρω ακόμα κι αν δεν κερδίσω».

Στιγμιότυπο διάρκειας περίπου 30 δευτερολέπτων από την εμφάνισή του δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Mad στο Instagram, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.