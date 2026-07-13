Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον αγώνα της Σάκκαρη στο τουρνουά της Αθήνας

Το 250αρι τουρνουά της Αθήνας και η πρεμιέρα της Μαρίας Σάκκαρη ξεχωρίζει στο σημερινό (13/7) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Η αναμέτρηση της Ελληνίδας τενίστριας έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (13/7) στις 19:30.

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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

13:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open Σάκκαρη – Κουντερμέτοβα

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Grand Prix Show 2026 Μηχανοκίνητα

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22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open