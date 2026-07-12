Γιώργος Ματαράγκας: Νοσηλεύεται στο Ελπίς μετά από έμφραγμα

Από μία περιπέτεια υγεία ταλαιπωρείται τις τελευταίες ώρες ο γνωστός ηθοποιός Γιώργος Ματαράγκας ο οποίος νοσηλεύεται στο Ελπίς μετά από έμφραγμα που υπέστη.

Από την πρώτη στιγμή κοντά του βρίσκεται η πρώην σύζυγός του, Ελβίρα Ζαμπετάκη, με την οποία διατηρεί άριστες σχέσεις και έχουν αποκτήσει έναν γιο.

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Ο Γιώργος Ματαράγκας είναι ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό μέσα από τη μακρόχρονη πορεία του στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Ξεχώρισε μέσα από τη σειρά «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου, ενώ συμμετείχε σε πολλές επιτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες και θεατρικές παραγωγές. Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία και στην αυτοδιοίκηση, υπηρετώντας επί σειρά ετών από διάφορες θέσεις ευθύνης.

Ο ηθοποιός Βύρωνας Μποΐκος έκανε την Κυριακή μία ανάρτηση για να ευχηθεί «περαστικά» στον δάσκαλό του, Γιώργο Ματαράγκα.

«Δάσκαλε Γιώργο Ματαράγκα έμαθα τα δυσάρεστα σήμερα ότι είσαι με έμφραγμα στο νοσοκομείο.

Με στεναχώρησε πάρα πολύ η είδηση. Κράτα γερά δάσκαλε, χάρη σε εσένα έμαθα τα μυστικά της υποκριτικής και του θεάτρου.

Είσαι από τους ανθρώπους που οφείλω πολλά ευχαριστώ για όσα έμαθα στην “Λάμψη”, στο “Καλημέρα ζωή”. Ήσουν ο καλύτερος.

Δάσκαλε κράτα γερά. Περαστικά και σύντομα καλά», έγραψε στην ανάρτησή του και μοιράστηκε μία κοινή του φωτογραφία με τον αγαπημένο ηθοποιό.