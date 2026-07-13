«Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές»: Tι θα δούμε στο 5ο επεισόδιο απόψε στον ANT1 (βίντεο)

*του Θοδωρή Καλιμτζάκη

Οι περισσότεροι τον λατρέψαμε από την ταινία «Έτερος Εγώ» το 2016. Οι αναφορές μου στον Σωτήρη Τσαφούλια είναι πολλές και σε παλαιότερα άρθρα (Blog και Ραδιοφωνικές εκπομπές). Όταν είδα το Έτερος Εγώ, η πρώτη μου σκέψη ήταν σαν να βλέπω το «Se7en» και την «Σιωπή των Αμνών», προσαρμοσμένο όμως στα ελληνικά δεδομένα.

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«Έτερος Εγώ»: Το ψυχολογικό θρίλερ που άλλαξε τα δεδομένα

Για την τηλεοπτική σειρά που ακολούθησε (και τις επόμενες), οι Χαμένες Ψυχές αποτελούν συνέχεια της πρωτότυπης ταινίας. Η τηλεοπτική σειρά βασίζεται σε μια ιδέα των Σωτήρη Τσαφούλια και Παναγιώτη Ιωσηφέλη. Το σενάριο είναι του Σωτήρη Τσαφούλια μαζί με την Κατερίνα Φιλιώτου. Στην παραγωγή είναι η Blonde και στηρίζεται από το ΕΚΟΜΕ. Το cast φυσικά των ηθοποιών είναι εξαιρετικό!

Στο 5ο επεισόδιο (περιμένοντας τους νεκρούς να μιλήσουν) ο καθηγητής Εγκληματολογίας Δημήτρης Λαϊνης (Πυγμαλίων Δαδακαρίδης), μαζί με τον προϊστάμενο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών Απόστολο Μπαλασόπουλο (Μάνος Βακούσης) και τον αστυνόμο Παντελή Σκλαβή (Πέτρος Λαγούτης), συνεχίζουν να ψάχνουν το προφίλ και τα κίνητρα του δολοφόνου (του Θησέα).

Στο μεταξύ, η Ελένη (Κατερίνα Διδασκάλου) ανακαλύπτει ένα νέο υλικό όσον αφορά στο DNA του δράστη ή των δραστών. Στη συνέχεια των εξελίξεων (με πολλές αμφιβολίες), ο Λαϊνης ζητά τη βοήθεια του Ηλία (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης). Ο Καθηγητής εξηγεί ότι ο δολοφόνος ακολουθεί την «μυητική διαδικασία»…και με αυτό αλλάζουν τα δεδομένα.

Η Δημοσιογράφος Χριστίνα (Βίκυ Παπαδοπούλου) θα λάβει κάτι στον υπολογιστή της και ο Μπαλασόπουλος μαζί με την ομάδα του θα αποφασίσουν να την χρησιμοποιήσουν προκειμένου να εξοργίσουν τον Θησέα. Ο κίνδυνος της είδησης υπάρχει. Το 6ο επεισόδιο αναμένεται συγκλονιστικό…

Απόψε στις 23:00 το 5ο επεισόδιο (από τα 8) στον ΑΝΤ1: