Akylas: O Käärijä τον στηρίζει για τη Eurovision 2026 – Το σχόλιο που έκανε για το τραγούδι του (pic)

Μεγάλη αίσθηση έχει προκαλέσει η υποψηφιότητα του Akyla για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, καθώς το τραγούδι του με τίτλο “Ferto” φαίνεται πως έχει κερδίσει ήδη την προσοχή διεθνών καλλιτεχνών. Ανάμεσα στα 28 κομμάτια που διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη, το “Ferto” ξεχώρισε αμέσως στα social media, αποτελώντας ένα από τα μεγάλα φαβορί μαζί με τη συμμετοχή του Good Job Nicky.

Η υποστήριξη για τον Akyla ήρθε από την πιο αναπάντεχη πλευρά, καθώς ο Käärijä, ο Φινλανδός σταρ που κατέκτησε το κοινό το 2023 με το “Cha Cha Cha”, σχολίασε δημόσια τον ενθουσιασμό του.

«Εντάξει, αυτό είναι ωραίο», έγραψε χαρακτηριστικά ο καλλιτέχνης, δίνοντας μια σημαντική ώθηση στη δυναμική του τραγουδιού λίγο πριν τον Εθνικό Τελικό.

Η ανάρτηση που έκανε ο Akylas στο Instagarm:

Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, όπου χορεύει ξέφρενα σε μια παιδική χαρά για να εκφράσει τη χαρά του.