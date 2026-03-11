Πεζεσκιάν: Οι τρεις όροι του Ιράν για τερματισμό του πολέμου

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν αναφέρθηκε στους τρεις όρους προκειμένου να λήξει ο πόλεμος με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) ο πρόεδρος του Ιράν στάθηκε σε αυτά που θα παίξουν σημαντικό ρόλο για να ολοκληρωθεί ο πόλεμος.

Talking to leaders of Russia and Pakistan, I reaffirmed Iran’s commitment to peace in the region. The only way to end this war—ignited by the Zionist regime & US—is recognizing Iran’s legitimate rights, payment of reparations, and firm int'l guarantees against future aggression.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 11, 2026

«Σε συνομιλίες με ηγέτες της Ρωσίας και του Πακιστάν, επιβεβαίωσα τη δέσμευση του Ιράν για ειρήνη στην περιοχή. Ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος – που πυροδότησαν το σιωνιστικό καθεστώς και οι ΗΠΑ – είναι η αναγνώριση των νόμιμων δικαιωμάτων του Ιράν, η καταβολή αποζημιώσεων και η παροχή σταθερών διεθνών εγγυήσεων κατά μελλοντικών επιθετικών ενεργειών» ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν.