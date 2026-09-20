Τραμπ για Ιράν: «Το ερώτημα είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα» – Τι είπε για τους Χούθι

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους αναφέρθηκε στον πόλεμο με το Ιράν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε «φάση λήψης αποφάσεων» για τις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον.

Μιλώντας στο Fox News την Κυριακή (20/9), ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε τόσο στις επιλογές που εξετάζει έναντι της Τεχεράνης όσο και στις επαφές των ΗΠΑ με τους Χούθι της Υεμένης.

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Οι δηλώσεις γίνονται σε μια περίοδο ιδιαίτερα υψηλής έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν προειδοποίησε την Κυριακή ότι ενδεχόμενες νέες επιθέσεις από τις ΗΠΑ και τους περιφερειακούς συμμάχους τους θα προκαλέσουν παρατεταμένα αντίποινα εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων.

Τραμπ: «Αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα»

Ερωτηθείς για το πώς σκοπεύει να κινηθεί απέναντι στην Τεχεράνη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης αποφάσεων.

«Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, μεταξύ των επιλογών που εξετάζει είναι η περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση, η συνέχιση της οικονομικής πίεσης ή η επίτευξη συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων.

Ο Τραμπ προανήγγειλε παράλληλα εξελίξεις, δηλώνοντας ότι «πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον».

Οι τοποθετήσεις του έρχονται λίγες ημέρες μετά από προηγούμενη δήλωσή του ότι έχει μπροστά του μία «μεγάλη απόφαση» για την εξέλιξη του πολέμου, χωρίς να έχει ανακοινώσει ποια επιλογή θα ακολουθήσει.

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Ανοικτός σε συνάντηση με τον Πεζεσκιάν

Παρά τη σκληρή ρητορική, ο Τραμπ άφησε παράλληλα ανοικτό το παράθυρο της διπλωματίας.

Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήταν «μάλλον ανοικτός» σε μία συνάντηση με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

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Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη εγκρίνει τις βίζες του Πεζεσκιάν, του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και άλλων μελών της βασικής ιρανικής αντιπροσωπείας προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η πιθανότητα συνάντησης δεν σημαίνει, πάντως, ότι έχει συμφωνηθεί διμερής επαφή μεταξύ των δύο προέδρων.

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Τι είπε για τους Χούθι

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στους Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι έχουν κλιμακώσει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από το Fox News, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Χούθι και ότι η οργάνωση έχει δεχθεί να μην πολεμήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Η δήλωση έρχεται μετά τις επαφές μεταξύ των δύο πλευρών στο Ομάν.

Σύμφωνα με το Reuters, Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με αντιπροσώπους των Χούθι στην αμερικανική πρεσβεία στο Μουσκάτ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η αντιπροσωπεία των Χούθι διαβεβαίωσε ότι δεν θα στοχεύει αμερικανικά ή ισραηλινά πλοία και ότι θα τηρήσει την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί με τις ΗΠΑ το 2025.

Οι επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι Χούθι έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις τους εναντίον σαουδαραβικών στόχων.

Το Σάββατο ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις στο Ριάντ και στην πόλη-λιμάνι Γιανμπού, ενώ η Σαουδική Αραβία είχε αναφέρει την αναχαίτιση πυραύλων και drones.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι η κλιμάκωση και οι επιθέσεις των Χούθι ενέχουν κίνδυνο περαιτέρω διεύρυνσης της σύγκρουσης και απειλούν τη ναυσιπλοΐα και το διεθνές εμπόριο.

Με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να φέρνει στη Νέα Υόρκη τόσο την αμερικανική όσο και την ιρανική ηγεσία, οι επόμενες ημέρες αναμένεται να δείξουν εάν η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη θα κινηθούν προς νέα κλιμάκωση ή εάν θα επιχειρήσουν να ανοίξουν ξανά έναν διπλωματικό δίαυλο.