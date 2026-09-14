Wall Street: Στο «κόκκινο» Dow, Nasdaq και S&P 500 – Ανησυχίες για την AI

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στη Wall Street, καθώς η έντονη ανησυχία γύρω από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης επηρέασε το επενδυτικό κλίμα.

Και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Νέας Υόρκης έκλεισαν σε αρνητικό έδαφος, με τον τεχνολογικό Nasdaq να καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση.

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Πώς έκλεισαν οι βασικοί δείκτες

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 152,09 μονάδες ή 0,29% και έκλεισε στις 52.421,20 μονάδες.

Ο Nasdaq, στον οποίο έχουν αυξημένη βαρύτητα οι μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας, κατέγραψε πτώση 146,62 μονάδων ή 0,56%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 26.186,41 μονάδες.

Απώλειες σημείωσε και ο ευρύτερος S&P 500, ο οποίος υποχώρησε κατά 37 μονάδες ή 0,48% και διαμορφώθηκε στις 7.619,98 μονάδες.

Η εικόνα της συνεδρίασης αποτύπωσε την αυξημένη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στις εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τον τεχνολογικό κλάδο.