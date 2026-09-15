Wall Street: Απώλειες για Dow Jones, Nasdaq και S&P 500 – Οι τρεις φόβοι των επενδυτών

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, την αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και τους προβληματισμούς γύρω από την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Νέας Υόρκης έκλεισαν σε αρνητικό έδαφος, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία της προηγούμενης συνεδρίασης. Τα τελικά επίπεδα των δεικτών επιβεβαιώνονται και από τα στοιχεία για το κλείσιμο της αμερικανικής αγοράς.

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Πτώση 328 μονάδων για τον Dow Jones

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 328,09 μονάδες ή 0,63% και έκλεισε στις 52.093,11 μονάδες.

Ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες απώλειες μεταξύ των τριών κύριων δεικτών. Έχασε 204,84 μονάδες ή 0,78% και διαμορφώθηκε στις 25.981,57 μονάδες.

Ο ευρύτερος S&P 500, ο οποίος αποτυπώνει τη γενικότερη τάση της αμερικανικής αγοράς, έκλεισε στις 7.585,73 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 34,25 μονάδων ή 0,45%.

Πετρέλαιο και αποδόσεις ομολόγων πιέζουν τις μετοχές

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε εκ νέου τους φόβους για τον πληθωρισμό και για παραμονή των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα.

Ταυτόχρονα, η αύξηση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων καθιστά τους τίτλους σταθερού εισοδήματος περισσότερο ελκυστικούς σε σύγκριση με τις μετοχές και αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Οι πιέσεις ήταν εντονότερες στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς οι υψηλές αποδόσεις επηρεάζουν κυρίως εταιρείες των οποίων οι αποτιμήσεις βασίζονται σε προσδοκίες για ισχυρή μελλοντική ανάπτυξη.

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Οι προβληματισμοί γύρω από την AI

Στο επενδυτικό κλίμα βάρυναν και οι αυξανόμενες ανησυχίες γύρω από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αγορά παρακολουθεί το ύψος των επενδύσεων που πραγματοποιούν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, αλλά και το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για να μετατραπούν οι συγκεκριμένες δαπάνες σε αντίστοιχη αύξηση εσόδων και κερδών.

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Το πετρέλαιο, οι υψηλές αποδόσεις και οι προβληματισμοί για τις αποτιμήσεις των εταιρειών που συνδέονται με την AI διαμόρφωσαν το αρνητικό κλείσιμο της Wall Street. Σύμφωνα με το Reuters, οι πιέσεις έχουν ενταθεί ενόψει και των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.