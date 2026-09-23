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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Οι τιμές πετρελαίου επέκτειναν τις απώλειές τους με τους επενδυτές να αξιολογούν την προοπτική αυξημένης παροχής από τον Κόλπο

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών
EPA
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Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου να στηρίζουν το κλίμα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,4% στις 645,04 μονάδες στις 10:08 ώρα Ελλάδας. Τα περισσότερα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια επίσης κινούνταν ανοδικά.

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Οι τιμές πετρελαίου επέκτειναν τις απώλειές τους με τους επενδυτές να αξιολογούν την προοπτική αυξημένης παροχής από τον Κόλπο αφότου η Σαουδική Αραβία ξεκίνησε και πάλι τη λειτουργία βασικού αγωγού.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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