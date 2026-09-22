Άμεσες Ξένες Επενδύσεις: Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τα νέα κίνητρα

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης για τη δημιουργία νέου πλαισίου προσέλκυσης και υποστήριξης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο «Νέα κίνητρα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και λοιπές διατάξεις» και προβλέπει, μεταξύ άλλων, στοχευμένα επενδυτικά κίνητρα, ειδικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων και ενιαίες διαδικασίες για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των επενδυτικών σχεδίων.

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Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, βασικός στόχος είναι η διαμόρφωση ενός συνεκτικού, λειτουργικού και εξειδικευμένου πλαισίου για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από κεφάλαια προερχόμενα από το εξωτερικό.

Στοχευμένα κίνητρα για ξένα κεφάλαια

Το νέο θεσμικό πλαίσιο επιχειρεί να ενισχύσει την προσέλκυση επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται από μη εγχώρια κεφάλαια και αφορούν καίριους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται η παροχή στοχευμένων επενδυτικών κινήτρων, ώστε η χώρα να μπορεί να διεκδικεί περισσότερες και μεγαλύτερες επενδύσεις σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει, επίσης, ειδικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων και μηχανισμό οικονομικής υποστήριξης των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.

Ενιαίες διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης

Κεντρικό στοιχείο του νομοσχεδίου είναι η οργάνωση ενιαίων διαδικασιών για όλα τα στάδια υλοποίησης μιας επένδυσης.

Το νέο πλαίσιο θα καλύπτει:

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Την υποβολή και αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.

Την έγκρισή τους.

Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης.

Τον έλεγχο της τήρησης των προβλεπόμενων όρων.

Την πιστοποίηση και ολοκλήρωση της επένδυσης.

Με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις επιδιώκεται η δημιουργία μιας περισσότερο οργανωμένης και προβλέψιμης διοικητικής διαδικασίας για τους ξένους επενδυτές.

Αναδιαρθρώνεται η αρμόδια Διεύθυνση

Το νομοσχέδιο προβλέπει παράλληλα την αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης.

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Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, η εφαρμογή του νέου καθεστώτος απαιτεί την προσαρμογή της οργανωτικής δομής της αρμόδιας υπηρεσίας και την ανάθεση των σχετικών αρμοδιοτήτων σε εξειδικευμένη οργανική μονάδα.

Η συγκεκριμένη μονάδα θα αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του νέου πλαισίου και τη διαχείριση των διαδικασιών που συνδέονται με την αξιολόγηση, την έγκριση, τον έλεγχο και την ολοκλήρωση των επενδύσεων.

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Ειδικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων

Στις βασικές διατάξεις περιλαμβάνεται η θέσπιση ειδικού καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων για επενδύσεις που πληρούν τα κριτήρια του νέου πλαισίου.

Παράλληλα, καθορίζονται οι διαδικασίες μέσω των οποίων θα ελέγχεται η πορεία των επενδυτικών σχεδίων και θα πιστοποιείται η ολοκλήρωσή τους.

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Στόχος είναι οι ενισχύσεις να συνδέονται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ελέγχους, καθώς και με την πραγματική υλοποίηση των επενδύσεων που έχουν εγκριθεί.

Την Παρασκευή αρχίζει η επεξεργασία

Η κοινοβουλευτική διαδικασία για το νομοσχέδιο αρχίζει την προσεχή Παρασκευή, όταν θα ξεκινήσει η επεξεργασία του από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων αναμένεται να παρουσιαστούν αναλυτικά οι προβλέψεις του νέου καθεστώτος, τα κριτήρια υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων και ο τρόπος λειτουργίας του μηχανισμού ενίσχυσης.

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας στην επιτροπή, το σχέδιο νόμου θα εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση.