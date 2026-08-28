Wall Street: Απώλειες μετά τις προειδοποιήσεις Γουόρς για τον πληθωρισμό

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις προειδοποιήσεις του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Κέβιν Γουόρς, σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού.

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της Fed ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα ενδέχεται να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων, προκειμένου να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

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Η προοπτική αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής επηρέασε αρνητικά το επενδυτικό κλίμα, με τους τρεις βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες της Νέας Υόρκης να κλείνουν σε αρνητικό έδαφος.

Μεγαλύτερες πιέσεις στον Nasdaq

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε οριακή πτώση κατά 9,45 μονάδες ή 0,02%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 53.559,99 μονάδες.

Πιο αισθητές ήταν οι απώλειες στον Nasdaq, στον οποίο έχουν ισχυρή παρουσία οι μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας. Ο δείκτης υποχώρησε κατά 138,92 μονάδες ή 0,52% και έκλεισε στις 26.402,42 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ο οποίος αποτυπώνει τη γενικότερη εικόνα της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς, σημείωσε πτώση 19,23 μονάδων ή 0,25%, κλείνοντας στις 7.711,76 μονάδες.

Στο επίκεντρο πληθωρισμός και επιτόκια

Η πορεία του πληθωρισμού εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα για τις αποφάσεις της Fed, καθώς οι αγορές επιχειρούν να εκτιμήσουν τις επόμενες κινήσεις της στον τομέα της νομισματικής πολιτικής.

Τα υψηλότερα επιτόκια μπορούν να αυξήσουν το κόστος δανεισμού για επιχειρήσεις και καταναλωτές, ασκώντας παράλληλα πίεση στις αποτιμήσεις των μετοχών. Ιδιαίτερα ευάλωτος σε αυτήν την προοπτική θεωρείται ο τεχνολογικός κλάδος, γεγονός που αποτυπώθηκε στις μεγαλύτερες απώλειες του Nasdaq.