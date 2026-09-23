Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια πτώση στο άνοιγμα – Στις 2.664 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Ήπια πτωτικά κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, με τον Γενικό Δείκτη να παραμένει κάτω από το επίπεδο των 2.670 μονάδων.

Στις 11:00, ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφωνόταν στις 2.664,46 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,26%.

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Η αγορά εμφανίζει μεικτή εικόνα, καθώς ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κινείται πτωτικά, ενώ θετικό πρόσημο καταγράφει η μεσαία κεφαλαιοποίηση.

Θετικό το ισοζύγιο των μετοχών

Παρά την υποχώρηση του Γενικού Δείκτη, οι ανοδικές μετοχές υπερτερούν αριθμητικά των πτωτικών.

Από τις 96 μετοχές που είχαν πραγματοποιήσει συναλλαγές έως εκείνη την ώρα:

Οι 50 κατέγραφαν άνοδο.

Οι 35 κινούνταν πτωτικά.

Οι 11 παρέμεναν αμετάβλητες.

Η συγκεκριμένη εικόνα δείχνει ότι οι πιέσεις συγκεντρώνονται κυρίως σε τίτλους με αυξημένη βαρύτητα στη διαμόρφωση του βασικού χρηματιστηριακού δείκτη.

Στα 19,2 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η αξία των συναλλαγών ανερχόταν σε 19.237.777,39 ευρώ, με συνολικά 2.371.370 μετοχές να έχουν αλλάξει χέρια.

Η συναλλακτική δραστηριότητα διατηρείται σε σχετικά περιορισμένα επίπεδα κατά την πρώτη ώρα της συνεδρίασης, με τους επενδυτές να παρακολουθούν την πορεία των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης.

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Πτωτικά ο FTSE, άνοδος για τη μεσαία κεφαλαιοποίηση

Ο δείκτης FTSE/ΧΑ Large Cap της υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχωρεί κατά 0,36%, ασκώντας πίεση στον Γενικό Δείκτη.

Αντίθετα, ο δείκτης FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται κατά 0,37%, παρουσιάζοντας καλύτερη εικόνα σε σχέση με τις μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

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Οι μετοχές με τα μεγαλύτερα κέρδη

Τη σημαντικότερη ποσοστιαία άνοδο καταγράφει η μετοχή της Αλουμύλ, με κέρδη 3,81%.

Ακολουθούν:

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Η Σαράντης , με άνοδο 2,88% .

, με άνοδο . Η Y/KNOT, με κέρδη 1,96%.

Οι συγκεκριμένοι τίτλοι ξεχωρίζουν θετικά κατά το πρώτο μέρος της συνεδρίασης, σε μια αγορά που κινείται συνολικά σε οριακά αρνητικό έδαφος.

Οι μεγαλύτερες απώλειες

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση καταγράφει η μετοχή της Ελιν, η οποία υποχωρεί κατά 3,43%.

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Ακολουθούν:

Η ΕΧΑΕ , με απώλειες 2,86% .

, με απώλειες . Η Σεντρικ, με πτώση 2,32%.

Η πορεία της συνεδρίασης αναμένεται να καθοριστεί από τη συμπεριφορά των τίτλων υψηλής κεφαλαιοποίησης και την εξέλιξη της συναλλακτικής δραστηριότητας.