Wall Street: Άλμα 1,57% για τον Nasdaq με «καύσιμο» τη Nvidia

Με κέρδη ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης στη Wall Street, με τον τεχνολογικό κλάδο να βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Η αισιοδοξία ενισχύθηκε μετά τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia και τις θετικές εκτιμήσεις της διοίκησής της για τους επόμενους μήνες, οι οποίες περιόρισαν τις ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.

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Ο Nasdaq κέρδισε περισσότερες από 400 μονάδες

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των βασικών δεικτών, κλείνοντας στις 26.541,35 μονάδες με κέρδη 411,15 μονάδων ή 1,57%.

Η ισχυρή επίδοση αποδίδεται κυρίως στην άνοδο των τεχνολογικών μετοχών, με τη Nvidia να πρωταγωνιστεί μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς.

Τα κλεισίματα Dow Jones και S&P 500

Σε θετικό έδαφος έκλεισε και ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 105,56 μονάδες ή 0,20%, φτάνοντας στις 53.569,44 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 55,29 μονάδων ή 0,72% και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 7.730,99 μονάδες.

Αναλυτικά:

Dow Jones: 53.569,44 μονάδες, άνοδος 0,20%

53.569,44 μονάδες, άνοδος 0,20% Nasdaq: 26.541,35 μονάδες, άνοδος 1,57%

26.541,35 μονάδες, άνοδος 1,57% S&P 500: 7.730,99 μονάδες, άνοδος 0,72%

Αισιοδοξία για την αγορά τεχνητής νοημοσύνης

Τα αποτελέσματα της Nvidia ενίσχυσαν την πεποίθηση των επενδυτών ότι η αυξημένη ζήτηση για επεξεργαστές και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να διατηρηθεί και τους επόμενους μήνες.

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Η μετοχή της εταιρείας ενισχύθηκε σημαντικά, συμπαρασύροντας ανοδικά τον τεχνολογικό κλάδο και προσφέροντας τη μεγαλύτερη ώθηση στον Nasdaq.